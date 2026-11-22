عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أكد ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وأضاف وزير الخارجية، أننا ندعو إلى تثبيت التهدئة وتغليب الحوار لمعالجة الخلافات مع إيران، وندعو إلى توفير ضمانات واضحة لتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار والتسويات السياسية.

وتابع أنه يجب إرساء آليات فعالة لضمان احترام قرارات مجلس الأمن دون ازدواجية في المعايير.

وكشف نؤكد ضرورة تعزيز الملكية الإقليمية لترتيبات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وعلى دول المنطقة الاضطلاع بالدور الرئيسي في صياغة ترتيبات أمنها الإقليمي.

وأوضح أنه يجب صون أمن الممرات الملاحية الاستراتيجية وفي مقدمتها البحر الأحمر وخليج عدن، نؤكد ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى منع نشوبها، ونؤكد ضرورة الانتقال من الترتيبات المؤقتة إلى تسويات سياسية شاملة.