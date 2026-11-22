كشفت تقارير إعلامية عن تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن توقيت توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، في ظل ضغوط إسرائيلية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحرك سريعاً، مقابل تحذيرات من قيادات عسكرية أمريكية بشأن الضغوط الهائلة التي تتعرض لها القوات المنتشرة في المنطقة.

وبحسب موقع «إسرائيل دفنس»، فإن مسؤولين إسرائيليين قدموا لإدارة ترامب مبررات وتقديرات تفصيلية تؤكد وجود فرصة عملياتية مناسبة لمهاجمة إيران خلال الفترة الحالية، محذرين من أن هذه الفرصة قد لا تستمر طويلاً، وداعين إلى حسم القرار العسكري قبل بداية العام الجديد.

في المقابل، أبدى كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» مخاوف من استمرار حالة الاستنفار والانتشار العسكري المكثف، مؤكدين أن القوات الأمريكية تواجه ضغوطاً متزايدة قد تؤثر على جاهزيتها وقدرتها على مواصلة العمليات لفترات أطول.

ونقلت تقارير، من بينها ما نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»، أن قادة عسكريين أمريكيين حذروا خلال اجتماعات مغلقة في واشنطن من أن استمرار الانتشار العسكري المرتبط بإيران يفرض أعباء كبيرة على الوحدات والقوات، فضلاً عن استنزاف الموارد المالية والعسكرية، مع اقتراب ما وصفوه بنفاد الوقت العملياتي.

كما تزايدت المخاوف داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية من احتمالات حدوث تغييرات في موازنات الدفاع، خاصة مع توقعات بأن يسعى الديمقراطيون في الكونجرس، عقب انتخابات التجديد النصفي، إلى الضغط من أجل خفض بعض النفقات العسكرية.

وعلى الجانب الإسرائيلي، لا يزال الجيش في حالة تأهب قصوى، وسط دعوات رسمية للمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن تطورات المواجهة المحتملة مع إيران.

وفي مؤشر على استمرار الاستعدادات العسكرية، شاركت القوات الجوية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، في تدريب مشترك مع نظيرتها اليونانية، بمشاركة السرب 120 الإسرائيلي المتخصص في التزود بالوقود جواً، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في ظل الحديث عن احتمالات تنفيذ عمليات جوية بعيدة المدى.

تحركات دبلوماسية بالتوازي مع التهديدات العسكرية

ورغم تصاعد الحديث عن الخيار العسكري، تواصل واشنطن تحركاتها الدبلوماسية، إذ التقى مستشارا الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مسؤولين قطريين كباراً في العاصمة الألمانية برلين، لبحث جهود الوساطة وإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع طهران.

وفي تصريحات بشأن المفاوضات، قال ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أن واشنطن لن تقبل باتفاق لا يحقق أهدافها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تريد اتفاقاً حقيقياً يضمن عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

وتكشف هذه التطورات عن تباين في الحسابات الأمريكية والإسرائيلية؛ فبينما تدفع إسرائيل نحو استغلال ما تعتبره فرصة عسكرية قد لا تتكرر، تواجه واشنطن حسابات تتعلق بجاهزية قواتها وتكلفة الانتشار العسكري، إلى جانب استمرار المسار الدبلوماسي، ما يجعل قرار التصعيد المحتمل أمام مجموعة من الاعتبارات العسكرية والسياسية المعقدة.