ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، متجاوزًا مستوى 54 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 22-11-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

فيما بلغ سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنوك

كما سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 54.20 جنيه للشراء و54.30 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 54 جنيهًا للشراء و54.10 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي وبنك الشركة المصرفية المصرية 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

كما بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع.

وفي المقابل، سجل الدولار في بنك نكست 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

كما سجّل الدولار في بنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.