أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحرير 260 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وضمان جودة المنتجات المطروحة وصلاحيتها للاستهلاك، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 205 مخالفات بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن الغلق دون عذر مسبق، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، تم تحرير 49 محضرًا، من بينها 10 محاضر لتداول سلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على كميات من السلع الغذائية والزراعية، شملت 3 أطنان دقيق أبيض حر، وطن سوبر فوسفات، و300 كجم سكر، إلى جانب كميات من الأرز واللانشون والسجائر والمخصبات الزراعية. كما تم تحرير 12 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات حررت 5 مخالفات للبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، لمخالفات شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف. كما تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، والتحفظ على 20 جركن سولار مدعم قبل الاستيلاء عليها والاتجار بها في السوق السوداء.

