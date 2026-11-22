عاد بوكا جونيورز الأرجنتيني إلى منصات التتويج القارية، بعدما تُوج بلقب كوبا سود أمريكانا 2026، إثر فوزه على أتلتيكو مينيرو البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة بارانكيا الكولومبية.

وأنهى العملاق الأرجنتيني انتظارًا استمر 21 عامًا لاستعادة لقب البطولة، بعدما كان آخر تتويج له في نسختي 2004 و2005، ليضيف الكأس الثالثة إلى خزائنه، وينفرد بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالمسابقة، متفوقًا على جميع منافسيه.

وفرض بوكا جونيورز أفضليته خلال المواجهة، ونجح سانتياجو أسكاسيبار في افتتاح التسجيل بالدقيقة 16، قبل أن يعزز ميجيل ميرينتيل تقدم الفريق الأرجنتيني بالهدف الثاني في الدقيقة 48، ليقترب بوكا خطوة جديدة من استعادة أمجاده القارية.

وبهذا الانتصار، كتب بوكا جونيورز فصلًا جديدًا في تاريخه، بعدما جمع بين استعادة لقب غاب عنه لأكثر من عقدين، وإنهاء انتظار أطول للتتويج بالألقاب الدولية، إذ يعود آخر ألقابه القارية قبل هذه المباراة إلى كأس ريكوبا سود أمريكانا عام 2008.

وبات بوكا أول نادٍ في تاريخ كوبا سود أمريكانا يحرز اللقب ثلاث مرات، بعدما سبق له التتويج بالبطولة عامي 2004 و2005، ليعود إلى القمة القارية من بوابة بارانكيا، ويمنح جماهيره ليلة جديدة لا تُنسى.