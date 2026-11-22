تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الميلاد المجيد، أحد الأصوام المهمة في التقويم الكنسي، والذي تفصلنا عن انطلاقه 3 أيام فقط، إذ يبدأ يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، ويستمر لمدة 43 يومًا، تنتهي بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2027.

صوم الميلاد

ويحمل صوم الميلاد مكانة خاصة لدى الأقباط، إذ يمثل فترة للاستعداد الروحي لاستقبال ميلاد السيد المسيح، من خلال الصوم والصلاة والتوبة ومراجعة النفس، إلى جانب مجموعة من الطقوس والتسابيح الكنسية التي تميز هذه الفترة، خاصة مع حلول شهر كيهك المعروف بالشهر المريمي.

ويعتمد الأقباط خلال صوم الميلاد على الأطعمة النباتية، حيث يمتنعون عن تناول اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان، مع السماح بتناول الأسماك في معظم أيام الصوم، باستثناء يومي الأربعاء والجمعة، وأيام البرامون التي تسبق العيد، وفقًا للترتيب الطقسي للصوم.

ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتبلغ مدته 43 يومًا، منها 40 يومًا على مثال صوم موسى النبي قبل تسلمه لوحي الشريعة، بالإضافة إلى ثلاثة أيام تذكارًا لصوم نقل جبل المقطم في عهد البابا أبرآم بن زرعة.

تسابيح كيهك

ومع بداية شهر كيهك القبطي، الموافق 10 ديسمبر 2026، تبدأ الكنائس أجواء روحانية مميزة من خلال تسبحة كيهك، التي تعد من أبرز الطقوس الكنسية خلال فترة صوم الميلاد، ويطلق على هذا الشهر اسم «الشهر المريمي» لما يتضمنه من تمجيدات وتسابيح خاصة بالسيدة العذراء مريم.

وتتميز تسبحة كيهك بألحانها وتسابيحها الخاصة التي تتناول رموز السيدة العذراء في الكتاب المقدس، ودورها في سر التجسد الإلهي، كما تتضمن أربعة هوسات وسبع ثيؤطوكيات، إلى جانب مجموعة من الإبصاليات والمدائح والألحان الكنسية.

وتحرص العديد من الكنائس على تنظيم سهرات كيهك، خاصة مساء السبت وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث يجتمع الأقباط للمشاركة في الصلوات والتسابيح والألحان، في أجواء روحية تعكس فرحة الاستعداد لاستقبال ميلاد السيد المسيح.

وتستمر هذه الرحلة الروحية حتى ليلة عيد الميلاد المجيد، الموافق 6 يناير 2027، لتختتم بالاحتفال بعيد الميلاد في 7 يناير، وسط أجواء من الفرح والصلوات داخل الكنائس.