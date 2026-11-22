​يُعد السمن البلدي أو الزبدة المصفاة في الطب التقليدي والمطابخ العالمية بخصائصه الغذائية الفريدة، حيث يتم تحضيره عبر تسخين الزبدة الطبيعية لفصل الماء والمواد الصلبة للحليب .



​مناسب لمرضى حساسية اللاكتوز

​أثناء عملية تسخين الزبدة وتصفيتها لصنع السمن البلدي، يتم التخلص من معظم بروتينات الحليب “الكازين” وسكر الحليب “اللاكتوز” :

​يجعل هذا السمن البلدي بديلاً آمناً وسهل الهضم للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية الخفيفة تجاه منتجات الألبان.

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غني بالفيتامينات الذائبة في الدهون



​يحتوي السمن البلدي على مجموعة من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية، وأهمها:

​فيتامين A: يدعم صحة النظر، ويعزز المناعة، ويحافظ على نضارة الجلد.

​فيتامين E: يعمل كمضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف.

​فيتامين K: يساهم في تقوية العظام وتنظيم عملية تخثر الدم.



مصدر لحمض البوتيريك

​يتميز السمن البلدي باحتوائه على حمض البوتيريك، وهو حمض دهني قصير السلسلة يلعب دوراً مهماً في صحة الجهاز الهضمي ​يغذي الخلايا المبطنة للأمعاء، ويساعد في تقليل الالتهابات في الجهاز الهضمي، مما يدعم حركة الأمعاء الصحية ويقي من اضطرابات القولون.

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يحتوي على حمض اللينوليك المقترن

​تشير الأبحاث إلى أن السمن البلدي خاصة المستخرج من أبقار تتغذى على الأعشاب غني بـ حمض اللينوليك المقرن.

​يرتبط هذا المركب بالمساعدة في تقليل الالتهابات في الجسم، ودعم التمثيل الغذائي للدهون، والمساهمة في الحفاظ على كتلة العضلات.



​نقطة احتراق عالية

تجعله مثالياً للطهي

​تصل نقطة تدخين أو احتراق السمن البلدي إلى حوالي 250 درجة مئوية أعلى بكثير من الزبدة العادية أو زيت الزيتون.

​تعني نقطة الاحتراق العالية أن الدهون لا تتأكسد ولا تتفكك إلى جذور حرة ضارة بسهولة عند الطهي أو القلي على درجات حرارة مرتفعة.

يجب الاعتدال في الاستهلاك السمن البلدي يظل من الدهون المشبعة عالية السعرات الحرارية حوالي 120 سعرة حرارية و14 جراماً من الدهون لكل ملعقة كبيرة لذا يُنصح بتناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، خاصة لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.