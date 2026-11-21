أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن للادخار والاستثمار، رغم التراجعات الحادة التي شهدتها أسعاره مؤخرًا، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار ليس ظاهرة جديدة في تاريخ المعدن الأصفر.

التطورات والأحداث السياسية العالمية

وأوضح هاني ميلاد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الذهب من أكثر المعادن تأثرًا بالتطورات والأحداث السياسية العالمية، حيث تتسم تحركات أسعاره بسرعة الاستجابة لهذه المتغيرات، سواء بالصعود أو الهبوط.

وأشار إلى أن متابعة تاريخ أسعار الذهب منذ عام 1980 تكشف عن تكرار موجات الارتفاع والانخفاض، موضحًا أن بعض فترات التراجع وصلت نسبتها إلى ما بين 35% و45%، وهو ما يؤكد أن الانخفاضات الحالية ليست الأولى من نوعها.

حالة من المفاجأة داخل الأسواق

وأضاف أن حالة القلق التي تسيطر على بعض المتعاملين ترجع إلى الارتفاعات المتتالية التي شهدها الذهب خلال الفترة الماضية، والتي جعلت الكثيرين لا يتوقعون حدوث تراجع بهذه القوة، الأمر الذي تسبب في حالة من المفاجأة داخل الأسواق.

وشدد رئيس شعبة الذهب على أن التقلبات السعرية لا تعني فقدان المعدن الأصفر لقيمته الاستثمارية، مؤكدًا أن الذهب يظل وسيلة مهمة للحفاظ على المدخرات على المدى الطويل.