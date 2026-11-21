أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة في تطبيق "Gemini" لأجهزة "Mac"، تتيح للذكاء الاصطناعي التحكم بالكمبيوتر وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم، عبر النقر والكتابة وملء النماذج داخل تطبيقات سطح المكتب ومواقع الويب.

قدرات ميزة Gemini للتحكم بالكمبيوتر ومعايير الأمان

أوضح تقرير نشرته صحيفة "السوسنة" أن الميزة تتجاوز قراءة الملفات المحلية والتفاعل مع تطبيقات مثل "Gmail" و"Calendar"، لتسمح للمساعد الذكي بفتح البرامج واستخدام قوائمها وتنفيذ مهام متعددة الخطوات داخل نافذة معزولة في الخلفية، مع عرض معاينة مباشرة تتيح للمستخدم مواصلة العمل بالفأرة والشاشة دون مقاطعة.

ويمكن للمساعد الذكي تعديل ألوان الصور دفعة واحدة ببرامج التصميم، وإعداد مشاهد ثلاثية الأبعاد عبر برنامج "Blender"، واستخراج البيانات من ملفات "PDF" لتعبئة نماذج عروض الأسعار، إلى جانب إعداد عروض تقديمية عبر "Google Slides" وفحص صور الملابس وتجهيز قوائم لبيعها.

وعلى صعيد الأمان، أكدت جوجل أن المستخدم يحدد التطبيقات المسموح بالوصول إليها ويمكنه إيقاف التنفيذ مؤقتاً في أي لحظة، كما يتوقف النظام تلقائياً ليطلب تأكيد المستخدم قبل إتمام أي إجراء حساس مثل تسجيل الدخول أو إجراء المدفوعات.

الأجهزة والخطط المدعومة وطريقة تفعيل الميزة

لفت التقرير إلى أن طرح الميزة بدأ في 19 نوفمبر 2026 باللغة الإنجليزية داخل الولايات المتحدة فقط، وتعمل حصرياً على أجهزة "Mac" المزودة بمعالجات "Apple silicon" من سلسلة "M" بنظام "macOS Sequoia 15.0" أو أحدث.

وتقتصر الميزة على المشتركين في خطط "Google AI Plus" أو "Pro" أو "Ultra" دون النسخة المجانية، حيث يجري تفعيلها بعد تحديث التطبيق وكتابة المهمة مرفقة بالأمر "@Computer use"، مع اشتراط ألا يقل عمر المستخدم عن 18 عاماً لبعض مزايا "Gemini" على "Mac".