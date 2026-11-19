أعلنت جوجل طرح نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 4 Neon المخصص للبرمجة والتحليل والمهام المعقدة، بعد كشفها عنه خلال الساعات الماضية ليوازن النموذج الجديد ضمن عائلة Gemini 4 بين قوة الاستدلال وسرعة التنفيذ والتكلفة.

وبحسب الشركة، يستطيع نموذج Neon من أمكانية معالجة مهام برمجية طويلة، تشمل تصحيح الأخطاء وإعادة تنظيم الشيفرة عبر ملفات متعددة، والعمل باستخدام أدوات متتابعة ويدعم أيضا لنافذة سياق تصل إلى مليون رمز، وهي سعة المعلومات والتي يستطيع التعامل معها في السياق الواحد، بما يشمل مستندات وجداول وصوتًا وفيديو.

وتعرض بطاقة النموذج الرسمية نتيجة تبلغ 65.2% في اختبار Terminal-Bench 4.1، و46.2% في FrontierCode 2.0

وتعد هذه نتائج اختبارات منشورة من المطور، ولا تعني ضمان الدقة في كل مهمة برمجية.

على الجانب الآخر النموذج لنافذة سياق تصل إلى مليون رمز لمعالجة كميات كبيرة من البيانات في جلسة واحدة، وتشمل النصوص والجداول والملفات الصوتية والمرئية وقد سجل النموذج في البطاقة الرسمية 65.2% على اختبار Terminal-Bench 4.1 و46.2% على FrontierCode 2.0، وهي أرقام منشورة من المطوّر ولا تضمن دقة مطلقة في كل مهمة برمجية.

الإتاحة والمنصات

وفي السياق نفسه قد بدأ توفير النموذج في تطبيق جيميناي لمشتركي باقتي Google AI Pro وUltra المدفوعتين فيما أعلنت GitHub دمج النموذج ضمن مساعد البرمجة Copilot، كما يتوافر عبر منصات مثل Google AI Studio وGemini

الإتاحة والأسعار

يبدأ سعر واجهة البرمجة من 3 دولارات لكل مليون رمز إدخال، و15 دولارًا لكل مليون رمز إخراج، مع إمكانية تسعير الإدخال المخزن مؤقتًا عند 0.15 دولار لكل مليون رمز.

تشمل قنوات الإتاحة Google AI Studio وGemini for business، إضافة إلى Google Antigravity للمشتركين المدفوعين في Pro وUltra.