نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تواجه شركة آبل Apple، دعوى قضائية في فرنسا، على خلفية اتهامات بفرض قيود تقنية على هواتف آيفون تحول دون تمكين مراكز الصيانة المستقلة من إصلاح أجهزتها، وسط شبهات بممارسة ما يعرف بـ “التقادم المتعمد” للأجهزة، بهدف دفع المستخدمين إلى شراء منتجات جديدة.

أظهرت دراسة بحثية حديثة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات واستخلاص الموضوعات المتكررة في المحادثات البشرية، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في فهم المعاني الحقيقية وراء الكلمات، والتمييز بين الأفكار المتشابهة والسياقات الدقيقة التي تمنح الحديث دلالته الكاملة.



بدأت شركة آبل، طرح قطع الغيار الأصلية والأدوات اللازمة لإصلاح هاتفها القابل للطي “آيفون ديو” عبر متجرها الإلكتروني المخصص لخدمة الإصلاح الذاتي Self Service Repair Store، في خطوة تتيح للمستخدمين وفنيي الصيانة المستقلين شراء المكونات الأصلية وإجراء عمليات الإصلاح دون الحاجة إلى اللجوء مباشرة إلى مراكز الخدمة التابعة للشركة.

أعلنت منصة إنستجرام، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم Content Protection، تستهدف حماية صناع المحتوى من سرقة مقاطع الفيديو وإعادة نشرها دون إذن، من خلال رصد النسخ غير المصرح بها تلقائيا، ومنح أصحاب المحتوى الأصلي خيارات متعددة للتعامل مع المخالفات.

مع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الهواتف الذكية توفر حلولا متقدمة لتسهيل التواصل بين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، ولم تعد ترجمة اللغات الأجنبية تتطلب بالضرورة الاستعانة بتطبيقات خارجية، إذ باتت أجهزة آيفون وسامسونج تضم أدوات مدمجة تتيح ترجمة النصوص والمحادثات وحتى المكالمات الهاتفية بصورة مباشرة، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كشفت شركة هواوي، رسميا عن التصميم والألوان المتاحة لهاتفها المرتقب Osta O1 Pro، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنه في الصين يوم 20 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع فتح باب الحجز المسبق للهاتف عبر المتجر الإلكتروني التابع للشركة.

تستعد شركة سامسونج، لإحداث تغيير كبير في تصميم هواتفها الذكية المستقبلية من سلسلة Galaxy، من خلال العمل على تطوير شاشة تكاد تخلو تماما من الحواف، في خطوة قد تشعل المنافسة مع شركة آبل، التي يشاع أنها تخطط بدورها لتقديم تصميم ثوري في هاتف آيفون المرتقب بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق السلسلة، والمتوقع وصوله في عام 2027.

لا تقتصر وظيفة كابل الشحن على تزويد الهاتف بالطاقة فحسب، بل يجب أن يؤدي هذه المهمة بأمان دون التسبب في أضرار للجهاز أو تعريض المستخدم للخطر. ومع الاستخدام المتكرر، تتعرض كابلات الشحن للتآكل والانحناء والتلف، وقد تظهر تشققات أو قطع في الغلاف الخارجي، ما يحولها إلى مصدر محتمل للمخاطر الكهربائية.