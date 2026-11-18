أظهرت دراسة بحثية حديثة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات واستخلاص الموضوعات المتكررة في المحادثات البشرية، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في فهم المعاني الحقيقية وراء الكلمات، والتمييز بين الأفكار المتشابهة والسياقات الدقيقة التي تمنح الحديث دلالته الكاملة.

وطور باحثون في جامعة “ميزوري” الأمريكية، إطارا بحثيا لتقييم مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد الموضوعات ذات الدلالة في المحادثات البشرية، وكشفت نتائج الدراسة، المنشورة في دورية International Journal of Qualitative Methods، أن الأنظمة الذكية تستطيع التعرف على معظم الموضوعات العامة التي يناقشها الأشخاص، لكنها قد تغفل فروقا جوهرية في المعنى والسياق.

الذكاء الاصطناعي يلتقط الموضوعات العامة ويفوت التفاصيل



اعتمد الباحثون على تحليل 32 مقابلة أجريت مع أعضاء هيئة تدريس وممارسين وطلاب في مجال التمريض، تناولت تجاربهم مع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

واستخدم الفريق نظاما لتحليل النصوص يعرف باسم BERTopic، بهدف تحديد الموضوعات والأفكار المتكررة في المقابلات، ثم قارنوا النتائج بالموضوعات التي سبق أن حددها باحثون بشريون من خلال التحليل النوعي للمحتوى.

وبحسب إعلان جامعة ميزوري، أظهرت النتائج قدرة ملحوظة للنظام، إذ تمكن من تحديد موضوع واحد على الأقل يتوافق بدرجة كافية مع 11 موضوعا من أصل 12 موضوعا استخلصها الباحثون البشر.

لكن هذا التقارب لا يعني أن الذكاء الاصطناعي استطاع فهم تلك الموضوعات بالعمق نفسه الذي توصل إليه المحللون البشريون.

ففي بعض الحالات، جمع النظام عدة أفكار مختلفة داخل تصنيف عام واحد، ما قد يؤدي إلى إغفال الفروق المهمة بينها. وفي حالات أخرى، قسم موضوعا واحدا إلى مجموعة من الموضوعات الفرعية، الأمر الذي جعل الرسالة الأساسية للمحادثة أكثر صعوبة في التفسير.

كما لم يجد الباحثون أدلة كافية على قدرة النظام بصورة متسقة على اكتشاف رؤى جديدة وذات قيمة تتجاوز ما توصل إليه المحللون البشريون بالفعل.

الذكاء الاصطناعي

إطار جديد لتقييم دقة تحليل الذكاء الاصطناعي



لمعالجة هذه التحديات، طور الفريق البحثي إطارا للتقييم يحمل اسم Alignment and Usefulness Rating Audit، ويتكون من ست مراحل، ويهدف إلى قياس مدى توافق الموضوعات التي يستخلصها الذكاء الاصطناعي مع مضمون المحادثات، ومدى أهميتها وفائدتها في التحليل البحثي.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والعلوم الاجتماعية، حيث لا يقتصر فهم تجارب الأشخاص على تحديد الموضوعات الأكثر تكرارا في أحاديثهم، بل يتطلب تفسير السياق واستيعاب المعاني والدلالات الكامنة وراء ما يقولونه.

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن الدراسة اعتمدت على عينة محدودة نسبيا من المقابلات، وركزت على تجارب العاملين والطلاب في مجال التمريض مع الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما اختبرت نظاما متخصصا في نمذجة الموضوعات وتحليل النصوص، وليس روبوتات المحادثة مباشرة، مثل ChatGPT أو Gemini.

ومن ثم، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاختبار مدى انطباق هذه النتائج على أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى، وفي مجالات وسياقات بحثية مختلفة.

وتشير الدراسة في مجملها إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة اللغة واكتشاف الأنماط لا تعني بالضرورة امتلاكه فهما عميقا لما يقصده البشر، فبينما يستطيع رصد الموضوعات المتكررة وتنظيمها، يظل الحكم البشري ضروريا لفهم السياق والتمييز بين المعاني الدقيقة وتفسير التجارب الإنسانية.