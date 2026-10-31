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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أو مش عارف تلبس إيه؟.. ميتا تطلق تطبيقا بالذكاء الاصطناعي لتنسق ملابسك

Style Sketch
Style Sketch
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة ميتا Meta، بهدوء تطبيقا جديدا يحمل اسم Style Sketch، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تنسيق ملابسهم واقتراح إطلالات مختلفة باستخدام القطع الموجودة بالفعل في خزائنهم، دون الحاجة إلى شراء ملابس جديدة.

ويهدف التطبيق إلى تحويل تجربة اختيار الملابس إلى عملية أكثر سهولة وذكاء، من خلال إنشاء خزانة ملابس افتراضية للمستخدم، وتحليل القطع المتاحة لديه، ثم اقتراح مجموعات متناسقة تتناسب مع ذوقه الشخصي ومظهره.

كيف يعمل تطبيق Style Sketch؟


يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء خزانة ملابس رقمية بطريقتين؛ الأولى من خلال ربط حساباتهم على إنستجرام، والاستفادة من الصور المنشورة لاستخراج الملابس والقطع التي يرتدونها، والثانية عبر إضافة الملابس يدويا باستخدام كاميرا الهاتف أو تسجيل مقطع فيديو قصير أو تحميل صور من معرض الصور.

وبعد إدخال الملابس، يبدأ الذكاء الاصطناعي في تحليل القطع المتاحة واقتراح تنسيقات مختلفة تتناسب مع أسلوب المستخدم، مع إمكانية اختيار قطعة ملابس بعينها والحصول على أفكار جديدة لإطلالات كاملة تعتمد عليها.

Style Sketch

ولا يتوقف التطبيق عند اقتراح التنسيقات، بل يتيح للمستخدمين تجربة الإطلالات افتراضيا على نموذج واقعي يحاكي شكل أجسامهم ولون بشرتهم، وفقا لوصف التطبيق، ما يساعدهم على تصور شكل الملابس قبل ارتدائها فعليا.

الذكاء الاصطناعي يختار ملابسك أثناء السفر


من أبرز إمكانات Style Sketch قدرته على مساعدة المستخدمين في التخطيط لملابس الرحلات والسفر.

إذ يمكن إدخال الوجهة السياحية ومدة الرحلة والأنشطة المخطط لها، ليقوم التطبيق بإعداد جدول يومي للإطلالات المقترحة، مع مراعاة توقعات الطقس وطبيعة الأنشطة المدرجة في برنامج الرحلة.

وبذلك يمكن للمستخدم معرفة الملابس التي يحتاج إلى اصطحابها مسبقا، وتنسيق إطلالاته طوال الرحلة باستخدام القطع المتاحة لديه.

تطبيق Style Sketch متاح في 3 دول فقط


بحسب المعلومات التي كشف عنها مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، أصبح تطبيق Style Sketch متاحا في إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة أندرويد.

ولم توضح ميتا حتى الآن ما إذا كانت تخطط لتوسيع نطاق إطلاق التطبيق ليشمل أسواقا أخرى، كما لم تقدم تعليقا رسميا بشأن المشروع.

هل ينجح تطبيق ميتا في منافسة تطبيقات تنسيق الملابس؟


يدخل Style Sketch سوقا تضم بالفعل عددا من التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل خزائن الملابس التقليدية إلى مكتبات رقمية، واقتراح إطلالات جديدة، ومن بينها تطبيقات ناشئة مثل Alta، إلى جانب أدوات متاحة داخل صور جوجل تساعد المستخدمين على تنظيم صور ملابسهم وإنشاء أفكار لتنسيقات مختلفة.

لكن نقطة القوة التي قد تعتمد عليها “ميتا” تتمثل في التكامل مع منصة إنستجرام، التي تحتوي بالفعل على سجل بصري لملابس المستخدمين وأذواقهم الشخصية، وهو ما قد يمنح التطبيق ميزة تنافسية مقارنة بالخدمات التي تتطلب إدخال جميع قطع الملابس يدويا.

Style Sketch ضمن موجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة من ميتا


يأتي إطلاق التطبيق ضمن استراتيجية أوسع تتبناها ميتا للتوسع في تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

فخلال الفترة الأخيرة، أطلقت الشركة عددا من المشروعات الجديدة، من بينها تطبيق Waddle World الذي يقدم تجربة تفاعلية تشبه ألعاب Tamagotchi التقليدية مع إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأداة Pocket المخصصة لإنشاء الألعاب باستخدام أسلوب البرمجة التفاعلية المعروفة باسم Vibe Coding، إلى جانب منصة Vibes لإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي.

ووفقا لتقرير سابق نشرته صحيفة The Wall Street Journal، أبلغ الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج موظفي الشركة بأن ميتا تعتزم إطلاق عدد أكبر بكثير من التطبيقات مقارنة بما اعتادت عليه سابقا، مستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي جعلت تطوير التطبيقات وإطلاقها أسرع وأسهل.

ميتا Style Sketch الذكاء الاصطناعي اختيار الملابس تطبيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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