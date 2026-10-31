أبو الغيط: الرئيس السيسي شخصية تاريخية وعكف على إعادة تأهيل المجتمع المصري

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن الرئيس السيسي شخصية تاريخية وعكف على إعادة تأهيل المجتمع المصري .

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رأينا في منتدى مصر الأبعاد الحقيقية لمعرفة الرئيس السيسي بكل المشروعات المصرية وكل ما يحدث فيها ".



وتابع أحمد أبو الغيط :" هناك ضغوط اقتصادية كبيرة على مصر ومصر تعتمد في دخلها الدولاري على قناة السويس وتوترات المنطقة واشتعال الازمات أدى على انخفاض العائد من قناة السويس بشكل كبير ".



وأكمل أحمد أبو الغيط :" مصر دولة محروسة وهناك زيادة في حجم تحويلات المصريين المتواجدين في الخارج ".