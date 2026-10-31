أبو الغيط: الرئيس السيسي في قمة المعرفة والحكمة.. وبعد 2011 تم دفع البلاد إلى فوضى

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن الرئيس السيسي في قمة المعرفة والحكمة .



وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"مصر تتواجد في وضع إقليمي ملتهب".

وتابع أحمد أبو الغيط :" هناك ضغوط اقتصادية كبيرة على مصر ومصر تعتمد في دخلها الدولاري على قناة السويس وتوترات المنطقة واشتعال الازمات أدى على انخفاض العائد من قناة السويس بشكل كبير ".



وأكمل أحمد أبو الغيط :" مصر دولة محروسة وهناك زيادة في حجم تحويلات المصريين المتواجدين في الخارج ".



ولفت أحمد أبو الغيط :" بعد أحداث 2011 تم دفع البلاد إلى فوضى وتم ضياع أكثر من 400 مليار دولار "، مضيفا:" مصر تعرضت لمأساة كبرى منذ لحظة إنشاء إسرائيل وحتى هذه اللحظة والمأساة تتمثل في خوض حرب 48 ثم العدوان الثلاثي ثم النكسة ثم حرب أكتوبر ومصر ارهقت كثيرا ".