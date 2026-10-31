أحمد موسى: أنا ومصطفى بكري والديهي يتم استهدافنا.. وفي ناس ماسكين العصاية من النص

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلامي نشأت الديهي كان موجودا في موسكو مع الوفد المرفق للرئيس السيسي، وخلال جلسة كان متواجدا في الصف الأول بها؛ سأل الرئيس بوتين عن دور روسيا في التعاون الدولي وعدد من الأسئلة الهامة الأخرى.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلسة كان يحضرها آلاف الصحفيين والإعلاميين من حول العالم، معلقا: نشأت سأل بوتين.. وكان السؤال مهم والشخص الذي سأل مهم ويسأل رئيس دولة عظمى، والبعض ساب الكلمة والسؤال ومسكوا في كلمة نشأت اللي قالها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: هقولكم سر منذ شهرين.. أنا ونشأت أخوات وبنتكلم ونتشاور على طول.. من شهرين قاعدين بنتعشى مع بعض وبنتكلم في القضايا العامة.. وقالي عايز أخد رأيك في حاجة تخص القناة.. بنفكر نغير الاسم.. كان وقتها كلام مهم عن اللغة العربية والتدريس.. قولتله والله تصدق كلام مقبول.. قولتله أنا معاك.. وكان من بين الأسماء التي طرحت العاشرة .. الاسم موجود منذ شهرين معايا أنا شخصيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: في حملة رهيبة على نشأت الديهي.. نشأت رجل وطني مخلص للدولة المصرية والرئيس السيسي ويدافع ليل نهار.. لا حد بيقبضه حاجة ولا حد بيديله حاجة هدفه دعم مصر والمؤسسات رغم اللي بيتعرض له من حملات.. ومعانا مصطفى بكري .. لكن هناك لجان هدفهم الدولة معندهمش غير مصر لتشويه المدافعين عنها، شوية أحمد موسى شوية مصطفى شوية نشأت.. حملات منذ 1993 عليا أنا شخصيا.. طول مأنت لك موقف واضح.. العصاية من النص عمري ممسكتها.. موجودين مع بلدنا .. عمرنا منتخلى عن ثوابت الدفاع عن البلد والشعب.. في عز وقت الإخوان كنت ضدهم علنا.. هناك استهداف واضح على نشأت.

وأضاف: هناك اغتيال معنوي على نشأت.. لكن هو هيفضل يدافع عن بلده.. وبقوله برافوا عليك لازم الإعلام المصري يكون في الأحداث العالمية.. وفضلنا نرغي إمبارح بليل أنا ونشأت وطبيعي عندنا أخطاء .. وارد نغلط.. لكن السيوف تترفع وقطع الرقاب عشان أيه .. أيه اللي حصل يعني ؟.

وتابع: في 3 في الإعلام المصري يتم استهدافهم، وهم أنا ومصطفى بكري ونشأت الديهي.. في ناس كتير ماسكين العصاية من النص.. أحنا مش كدا.. ولن نكون إلا زي مأحنا بلدنا بس وضد أي مؤامرات تتم.. ببعتلك بوستين على الهواء يا نشأت.