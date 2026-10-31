قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: خسارة الأهلي أمام بيراميدز قد تطيح بعموتة.. وعلي ماهر مرشح لخلافته
70 ألف متظاهر في باريس ضمن موجة احتجاجات جديدة ضد غلاء المعيشة
نشأت الديهي عن واقعة القناة العاشرة: حسبي الله ونعم الوكيل في كل الشتامين
أبو الغيط: الرئيس السيسي شخصية تاريخية وعكف على إعادة تأهيل المجتمع المصري
نشأت الديهي عن مصطلح «القناة العاشرة»: في 10 نوفمبر هنشوف الهوية الجديدة لقناة تن
أبو الغيط لأحمد موسى: هنتعرَّض أنا وأنت النهاردة لكمية شتائم كبيرة.. لكن مايهمنيش
مصر تدين تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان وتؤكد ضرورة حماية المدنيين
قدموا الغاز هدية لمصر.. أبو الغيط يكشف مفاجأة عن اتصال هاتفي مع المسئولين السعوديين في 2011
خبير اقتصادي: رفع الفائدة 1% خطوة استباقية لمواجهة التضخم وخروج الأموال الساخنة
إيران تكشف موقفها من تغيير العقيدة النووية
وزراء خارجية مجموعة كواد: يجب حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أنا ومصطفى بكري والديهي يتم استهدافنا.. وفي ناس ماسكين العصاية من النص

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلامي نشأت الديهي كان موجودا في موسكو مع الوفد المرفق للرئيس السيسي، وخلال جلسة كان متواجدا في الصف الأول بها؛ سأل الرئيس بوتين عن دور روسيا في التعاون الدولي وعدد من الأسئلة الهامة الأخرى.


وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلسة كان يحضرها آلاف الصحفيين والإعلاميين من حول العالم، معلقا: نشأت سأل بوتين.. وكان السؤال مهم والشخص الذي سأل مهم ويسأل رئيس دولة عظمى، والبعض ساب الكلمة والسؤال ومسكوا في كلمة نشأت اللي قالها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: هقولكم سر منذ شهرين.. أنا ونشأت أخوات وبنتكلم ونتشاور على طول.. من شهرين قاعدين بنتعشى مع بعض وبنتكلم في القضايا العامة.. وقالي عايز أخد رأيك في حاجة تخص القناة.. بنفكر نغير الاسم.. كان وقتها كلام مهم عن اللغة العربية والتدريس.. قولتله والله تصدق كلام مقبول.. قولتله أنا معاك.. وكان من بين الأسماء التي طرحت العاشرة .. الاسم موجود منذ شهرين معايا أنا شخصيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: في حملة رهيبة على نشأت الديهي.. نشأت رجل وطني مخلص للدولة المصرية والرئيس السيسي ويدافع ليل نهار.. لا حد بيقبضه حاجة ولا حد بيديله حاجة هدفه دعم مصر والمؤسسات رغم اللي بيتعرض له من حملات.. ومعانا مصطفى بكري .. لكن هناك لجان هدفهم الدولة معندهمش غير مصر لتشويه المدافعين عنها، شوية أحمد موسى شوية مصطفى شوية نشأت.. حملات منذ 1993 عليا أنا شخصيا.. طول مأنت لك موقف واضح.. العصاية من النص عمري ممسكتها.. موجودين مع بلدنا .. عمرنا منتخلى عن ثوابت الدفاع عن البلد والشعب.. في عز وقت الإخوان كنت ضدهم علنا.. هناك استهداف واضح على نشأت.

وأضاف: هناك اغتيال معنوي على نشأت.. لكن هو هيفضل يدافع عن بلده.. وبقوله برافوا عليك لازم الإعلام المصري يكون في الأحداث العالمية.. وفضلنا نرغي إمبارح بليل أنا ونشأت وطبيعي عندنا أخطاء .. وارد نغلط.. لكن السيوف تترفع وقطع الرقاب عشان أيه .. أيه اللي حصل يعني ؟.

وتابع: في 3 في الإعلام المصري يتم استهدافهم، وهم أنا ومصطفى بكري ونشأت الديهي.. في ناس كتير ماسكين العصاية من النص.. أحنا مش كدا.. ولن نكون إلا زي مأحنا بلدنا بس وضد أي مؤامرات تتم.. ببعتلك بوستين على الهواء يا نشأت.

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

مجلس النواب

التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

إمام عاشور

حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

ياسر إبراهيم

تطور مفاجئ يقرب ياسر إبراهيم ومحمد هاني من الرحيل عن الأهلي

محمد صلاح

تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

سعر الذهب

نزل 70 جنيها.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

شيرين أحمد وشريهان

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

ترشيحاتنا

أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني،

المجلس الصحي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية

البيض

هبوط مفاجئ في أسعار البيض الآن.. اعرف الكرتونة وصلت لكام؟

محمد رحمة المدير الاقليمي للايكاو

المدير الإقليمي لـ«الإيكاو»: ندوة المطارات الخضراء الأفضل والأمتع بتاريخ الطيران

بالصور

بالأسود.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور | صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل في البيت.. بمكونات اقتصادية

طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل
طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل
طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل

خسارة الوزن بعد الخمسين.. خطأ شائع قد يكلفك عضلاتك

خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم

العهد.. القوات المسلحة تنظم الحفل السنوي لشيوخ وعواقل القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

فيديو

سارة بركة

كذبة الـ95 مشهدًا وحلق الشعر.. سارة بركة تكشف أسرارًا مثيرة خلال بداياتها الفنية

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد