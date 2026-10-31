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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ استقرارًا مع تعاملات مساء اليوم السبت 31-10-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

وأظهرت تعاملات الدولار ثباتًا داخل البنوك الحكومية على مدار الـ3 أيام الماضية وقبل تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل متوسط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر  55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع

تحركات الدولار

ارتفع سعر الدولار بمعدلات غير مسبوقة على مدار الأسبوع الماضي بمقدار كسر حاجز الجنيهين على مستوى البنوك ليتراجع بقيمة قرشين اثنين صبيحة الخميس الماضي.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 55.94 جنيه للشراء و 56.04 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وصل ثاني أقل سعر دولار 55.95 جنيه للشراء و 56.06 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الإسكندرية، البركة".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 55.97 جنيه للشراء و 56.07 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

سعر الدولار اليوم في البنوك

الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف العربي الدولي، سايب،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، سايب، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر 

بلغ أعلى سعر دولار 56.09 جنيه للشراء و 56.19 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 56.07 جنيه للشراء و 56.17 جنيه للبيع في بنكي "العقاري المصري العربي، قناة السويس".

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