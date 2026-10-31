الأرصاد: ارتفاع الحرارة 3 درجات خلال أيام.. والقاهرة تسجل 32 مئوية الإثنين المقبل

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن البلاد ستتعرض لارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، تحمل درجات حرارة مرتفعة.

درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل غدًا 30 درجة مئوية، قبل أن تصل إلى ذروة ارتفاعها يوم الإثنين عند 32 درجة، وتستمر هذه الأجواء حتى الأربعاء.

وأضافت أن محافظات جنوب الصعيد ستشهد أعلى معدلات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 36 و37 درجة مئوية، فيما يسود طقس حار على أغلب محافظات شمال البلاد خلال ساعات النهار، خاصة وقت الظهيرة، مع زيادة تأثير الإشعاع الشمسي.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الخميس، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، بعد موجة الارتفاعات الطفيفة التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.