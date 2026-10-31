أحمد أبو الغيط: اتقال عليا فاسد وفلول وعلى كل من خدموا البلد أخر 50 سنة حرامية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن المجتمع المصري يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو من 7 لـ 8 % لمدة 10 سنوات.



وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المصري لابد أن يتغير من أجل مستقبل افضل ".

وتابع أحمد أبو الغيط :" اتقال عليا الفاسد وفلول واتقال على كل من خدموا البلد على مدى 40 و 50 سنة مجموعة من السارقين والحرامية ".

وأكمل :" أنا مجاليش طلب واحد من 2011 لغاية دلوقتي من السلطة الإدارية في مصر للتحقيق معي لأني كنت بتعامل مع كل شيء من خلال الواجب والشرف والوطن ".