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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد وحدة أبو الغيط ومستشفى القناطر الخيرية ويُحيل المقصرين للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

واصل الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العمل ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية، حيث تفقد الوحدة الصحية بأبو الغيط ومستشفى القناطر الخيرية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جاهزية الفرق الطبية.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد الوحدة الصحية بأبو الغيط، حيث تابع الانضباط الإداري وانتظام حضور الأطقم الطبية وتواجدها بأماكن تقديم الخدمة، إلى جانب متابعة النظافة العامة ومؤشرات أداء المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.


ووجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين وإحالتهم للتحقيق، مشددًا على الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية.
كما تابع الاستعدادات لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، المقرر بدء تنفيذها الأحد 25 أكتوبر 2026، مؤكدًا ضرورة جاهزية الفرق الطبية وتوافر مستلزمات التطعيم، مع تكثيف التوعية المجتمعية لضمان تحقيق المستهدف من الحملة.

عقب ذلك، تفقد وكيل الوزارة مستشفى القناطر الخيرية، بحضور الدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والأستاذة نورا يحيى، مساعد مدير إدارة التمريض بالمديرية، والدكتور محمود حمدي، مدير المستشفى.

وشملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والقسطرة القلبية، لمتابعة انتظام تقديم الخدمة وسرعة التعامل مع الحالات، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية وكفاءة التشغيل وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

كما راجع مؤشرات الأداء الخاصة بالعمليات الجراحية والأشعة، وشدد على الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى ومعايير سلامة المرضى، وانتظام أعمال الصيانة الطبية وغير الطبية، والتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى آراء المرضى وذويهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.
وأكد الدكتور إسحق جميل إسحق أن الجولات الميدانية تستهدف تعزيز الانضباط الإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حيال أوجه القصور.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالقليوبية لتكثيف المتابعة الميدانية والتقييم المستمر للأداء، ورفع جاهزية المنشآت الصحية لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمواطنين.

جولة تفقدية وكيل وزارة الصحة القناطر مستشفى القناطر الخيرية عرب شركس

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