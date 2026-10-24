ضبط 2.8 طن دهون ومصنعات لحوم مخالفة في شبين القناطر بالقليوبية

تمكنت حملة رقابية شنتها إدارة تموين شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، بالتعاون مع الطب البيطري، من ضبط 2 طن و800 كيلو من الدهون ومصنعات اللحوم المخالفة، بالإضافة إلى 18 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي، مع تحرير محضرين جنح بالمخالفات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 800 كيلو من الدهون بدون بيانات، وطنين من مصنعات اللحوم التي تبين وجود تغير في بعض خواصها الطبيعية، داخل مصنع لتعبئة وتصنيع مصنعات اللحوم بناحية كفر الدير، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر جنح بالواقعة.

المضبوطات



كما تمكنت الحملة من ضبط 18 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي داخل محل جزارة ببندر شبين القناطر، وجرى تحرير محضر جنح بالمخالفة.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط السلع المخالفة والتأكد من صلاحية المنتجات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.