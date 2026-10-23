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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سيدة تتهم طليقها بتقييدها بالحبال والتعدي عليها بآلة حادة داخل منزلها بالقليوبية

المجنى عليه
المجنى عليه
إبراهيم الهواري

شهدت قرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة اعتداء مأساوية، بعدما اتهمت سيدة طليقها باقتحام منزلها والتعدي عليها باستخدام آلة حادة، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية بالغة في الوجه والرأس والذراعين، استدعت خضوعها لعمليات جراحية دقيقة داخل المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم سيدة تدعى «منى. أ. ب» ببلاغ إلى مركز شرطة شبين القناطر، حمل رقم 32173 لسنة 2026 جنح مركز شبين القناطر، اتهمت فيه طليقها، ويدعى «علاء م. س»، بالتعدي عليها داخل مسكنها، مستغلًا غياب شقيقها، وذلك بعد انفصالهما منذ عامين.


وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن المتهم اقتحم منزل السيدة وهددها باستخدام سلاح ناري «فرد خرطوش»، قبل أن يقيدها بالحبال إلى السرير ويضع لاصقا على فمها لمنعها من الاستغاثة، ويعتدي عليها بآلة حادة، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية متفرقة.

وأوضح البلاغ أن السيدة أصيبت بجرح قطعي ممتد بالوجه بطول نحو 20 سنتيمترا، يبدأ من أعلى العين اليمنى حتى أسفل الفم، فضلًا عن جروح قطعية بالجبهة والجهة المقابلة، وجرح أعلى العين اليسرى، وآخر بفروة الرأس بلغ طوله نحو 15 سنتيمترا.
كما شملت الإصابات جرحين قطعيين بالساعد الأيسر تسببا في تهتك بالأوتار والعضلات، إلى جانب قطع بالوتر الباسط للأصابع في اليد اليمنى، ما استدعى تدخلا طبيا عاجلا وإجراء عمليات جراحية دقيقة لعلاج الإصابات.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تظل الاتهامات الواردة بالبلاغ محل فحص من الجهات المختصة.

القليوبية شبين القناطر طحانوب تعدى أمن القليوبية

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