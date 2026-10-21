قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل قمة بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا
أحمد موسى: وثائق بريطانية وأمريكية تثبت توظيف مياه النيل للضغط على مصر
الأرصاد البريطانية تصدر تحذيرًا برتقاليًا من فئة خطر على الحياة مع اقتراب العاصفة أوستن
عاصم الجزار: تأخر تفويض الرئيس بالبرلمان لإتاحة الفرصة لجميع النواب.. وتوافق على دعم السعودية
الكيلو تحت 90 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
أحمد موسى: وثائق بريطانية وأمريكية تثير الجدل حول استخدام مياه النيل للضغط على مصر منذ عهد عبد الناصر
أحمد موسى: ضربوا الداخلية في 2011 لإضعاف الأمن والتفرغ للقوات المسلحة
مباراة مثيرة.. الأهلي يتفوق على القناة بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول
رئيس الوزراء يعقد جلسة تمهيدية لاستعراض ملامح “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”
النيابة العامة تداهم مكاتب في البرلمان الأوروبي بشبهة اختلاس أموال
هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة ركلة جزاء مصطفى فتحي وزالاكا في بيراميدز
أحمد موسى: وثائق بريطانية وأمريكية تكشف استخدام مياه النيل «ورقة ضغط سياسي» على مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يبحث مطالب وشكاوى مواطني بنها وكفر شكر وطوخ وقها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري الـ94، بحضور النائب إيهاب إمام والنائب هاني شحاتة، عضوي مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد،  ورؤساء المدن المعنيين ومديري المديريات الخدمية المعنية، وذلك لبحث شكاوى وطلبات المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم، ومناقشة الحلول والإجراءات اللازمة لكل حالة، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم.


وشهد اللقاء بحث عدد من طلبات توفير فرص العمل المقدمة من ذوي الإعاقة وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، حيث جرى ترشيح عدد من الحالات للعمل بشركات ومؤسسات مختلفة، إلى جانب توفير فرصة عمل لإحدى المواطنات من ذوي الإعاقة بإحدى شركات الحاصلات الزراعية، على أن تتولى العمل اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل، مع متابعة باقي الترشيحات وفقًا لمؤهلات المتقدمين وظروفهم الخاصة.


وفي لفتة إنسانية، استمع محافظ القليوبية إلى طلب أحد المواطنين المصابين بمرض مناعي، ووجّه بإعداد تقرير طبي تفصيلي يوضح طبيعة المرض ومدى تأثيره على باقي أعضاء الجسم، تمهيدًا لبحث إمكانية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة له، بما يسهم في توفير فرصة عمل تتناسب مع حالته الصحية وإمكاناته.


كما بحث المحافظ شكاوى عدد من المواطنين بشأن مياه الشرب بكفر شكر، ووجّه بالتنسيق مع الشركة المختصة لفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.


وتضمنت طلبات أهالي قها تعديل المخطط التفصيلي لأحد الشوارع، والاعتراض على بعض الإجراءات والارتفاعات الواردة بالتراخيص، حيث أوضحت الجهات المختصة أن هذه الموضوعات لا تزال قيد الدراسة لدى المستشار القانوني، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.


وفيما يتعلق بمطالب أهالي مركز طوخ، تناول اللقاء شكاوى بشأن الأراضي الزراعية والتعديات وموقف بعض الشوارع الواردة بالمخطط، حيث تضمنت الإجراءات إجراء معاينات ميدانية وفحص المستندات المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الصادر بشأنها قرارات إزالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.


وفي ختام اللقاء، أكد محافظ القليوبية حرص المحافظة على دراسة مطالب المواطنين والتعامل مع كل شكوى وفقًا لطبيعتها، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية المختصة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية نائب محافظ القليوبية اللقاء الجماهيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

الدولار

بعد سلسلة ارتفاعات…انخفاض سعر الدولار في مصر

وائل جمعة

تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أحمد خالد

لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

ترشيحاتنا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

وزير التموين:

وزير التموين: مخزون السلع الأساسية آمن لـ 6 أشهر.. وتنويع الاستيراد لتعزيز أمن الأسواق

وزير المالية

منتدى مصر 2026.. وزير المالية يعرض مخطط رفع مستويات الحيز المالي لـ4.8 تريليون جنيه في عام 2030/2029

بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد