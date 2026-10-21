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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح المركز التكنولوجي بكفر تصفا بكفر شكر

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بكفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والقرى، بما يسهم في تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، وتيسير حصولهم عليها، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.


وأكد المحافظ أن التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية.
وشهدت محافظة القليوبية توسعًا في إنشاء وتشغيل المراكز التكنولوجية، بواقع 10 مراكز تكنولوجية بمركز ومدينة طوخ، و6 مراكز بمركز ومدينة قليوب، و4 مراكز بمركز ومدينة بنها، إلى جانب استكمال منظومة المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة كفر شكر، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بمختلف المراكز والمدن والوحدات المحلية.
ويأتي هذا التوسع بهدف تخفيف الضغط على المركز التكنولوجي الرئيسي بكل مدينة، وتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين من خلال إتاحتها بالوحدات المحلية والقرى، بما يسهم في تقليل انتقال المواطنين إلى المراكز الرئيسية، وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مع تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي مركز كفر شكر، سبق افتتاح المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بالشقر، فيما تتواصل الأعمال للانتهاء من المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، وذلك ضمن خطة تستهدف التوسع في إتاحة الخدمات الرقمية على مستوى الوحدات المحلية، وتقليل الحاجة إلى انتقال المواطنين إلى المركز التكنولوجي الرئيسي بالمدينة.
ويعكس افتتاح المركز التكنولوجي بكفر تصفا حرص محافظة القليوبية على مواصلة تطوير الخدمات المحلية، ودعم جهود التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة إدارية حديثة وأكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
وخلال لقائه بالمواطنين، استمع محافظ القليوبية إلى عدد من طلبات أهالي قرية كفر تصفا، ووجّه بدراسة الطلبات المقدمة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها في إطار الإمكانات المتاحة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية الوحدة المحلية كفر شكر

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