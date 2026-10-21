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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتحسين مستوى الخدمات.. اعتماد عقود ترسية مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بالقليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عقود ترسية عدد من مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية.
وتتضمن المشروعات أعمال رصف الطرق بالأسفلت، ورفع كفاءة الشوارع، واستكمال تركيب بلاط الإنترلوك، إلى جانب تنفيذ أعمال التسوية ورفع المطابق وإزالة المخلفات، وفقًا لطبيعة كل مشروع واحتياجات المناطق المستهدفة.
وتشمل المشروعات عددًا من المناطق بمراكز ومدن بنها، وقليوب، وقها، وطوخ، والخانكة، وشبين القناطر، وكفر شكر، والقناطر الخيرية، والخصوص، فضلًا عن أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، حيث تتنوع الأعمال بين رصف الشوارع الرئيسية والداخلية، واستكمال مشروعات الإنترلوك بالمناطق السكنية، ورفع كفاءة الطرق التي تحتاج إلى تطوير.


وتضم المشروعات بمدينة بنها أعمال رصف شارع سعد زغلول من ميدان وابور الثلج حتى نفق شعراوي، إلى جانب عدد من الشوارع الأخرى، فيما تشمل مدينة قليوب إعادة رصف الطريق البطيء، وتطوير طرق ومناطق سكنية ببلاط الإنترلوك. كما تتضمن الأعمال بمدينة طوخ رصف شارع أحمد عبد العزيز، وبالخانكة استكمال أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بعدد من المناطق، إلى جانب مشروعات رصف وتطوير شوارع بحيّي شرق وغرب شبرا الخيمة.
ووجّه محافظ القليوبية المهندسة حنان جمال، مدير مديرية الطرق بالقليوبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة، والعمل على تذليل أي معوقات لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لتطوير شبكة الطرق، وتحسين مستوى البنية التحتية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات بمختلف أنحاء المحافظة.

القليوبية مشروعات الرصف محافظ القليوبية طوخ بنها

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