جامعة بنها تنظم دورة تدريبية في تمريض النساء والتوليد بمشاركة وفد أكاديمي من جامعة ووهان الصينية

نظمت جامعة بنها دورة تدريبية بعنوان «Midwifery Training Course» في مجال تمريض النساء والتوليد ، والتي نظمها مركز المهارات بجامعة بنها ، وقسم النساء والتوليد بمستشفيات جامعة بنها بالتعاون مع كلية بنها–ووهان للدراسات العليا ، بمشاركة وفد صيني يضم 12 طالبًا من جامعة ووهان الصينية ، برفقة البروفيسور فولنج جو عميد كلية التمريض وثلاثة من الأساتذة من جامعة ووهان ، إلى جانب عدد مماثل من طلاب كلية بنها–ووهان للدراسات العليا، وذلك في إطار دعم التبادل العلمي والتدريب العملي المشترك بين الجانبين.



وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص جامعة بنها على توسيع نطاق شراكاتها الدولية، وتطوير برامج التدريب الطبي التطبيقي، وتعزيز مكانتها بوصفها مؤسسة تعليمية وبحثية تسعى إلى تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية.

وأضافت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن الدورة تستهدف تنمية المهارات العلمية والعملية للمتدربين في مجال تمريض النساء والتوليد، من خلال برنامج تدريبي متخصص يتناول مراحل الولادة الطبيعية، واستخدام مخطط تقدم الولادة (البارتوجرام)، ومتابعة نبض الجنين، والتعامل مع طوارئ النساء والتوليد، فضلًا عن التدريب العملي على المهارات الإكلينيكية ذات الصلة.

من جانبه أشار الدكتور أحمد يوسف رئيس قسم النساء والتوليد ، إلي أن فعاليات الدورة بدأت داخل معمل المهارات الطبية بجامعة بنها، تحت إشراف قسم أمراض النساء والتوليد بكليه طب بنها ، حيث تلقى الطلاب تدريبًا عمليا على مراحل الولادة الطبيعية، بالإضافة إلى التعرف على تقنيات استقبال البويضات و زراعة الأجنة باعتبارها من الخطوات الأولية المرتبطة بإجراءات الحقن المجهري، بما يعزز الخبرات التطبيقية للمتدربين ويتيح لهم التعرف على عدد من التقنيات الطبية المتخصصة ، مضيفا أن الدورة مستمرة حتي 22 أكتوبر الجاري .

وأوضح الدكتور أحمد يوسف ، أنه من المقرر أن يحصل المتدربون المصريون والصينيون في نهاية التدريب على شهادات معتمدة من جامعة بنها، لافتا إلي أن هذه الأنشطة تأتي تتويجا لدور الجامعة في تطوير المهارات المهنية وتعزيز جودة التعليم والتدريب الطبي.

من ناحية أخري أشاد أعضاء الوفد الصيني بالمستوى الاحترافي للبرنامج التدريبي، وبالكفاءة المهنية لأطباء كلية الطب ومستشفى بنها الجامعي، مؤكدين تقديرهم لما لمسوه من جودة في التدريب والتنظيم، كما أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بالمستوى المتميز للتدريب، مشيدين بما تضمنه من خبرات علمية وتطبيقات عملية تسهم في تطوير مهاراتهم المهنية.

وفي هذا السياق، أبدى أعضاء الوفد الصيني رغبتهم في تكرار التجربة التدريبية خلال العام المقبل، بما يعكس نجاح هذه المبادرة في تعزيز التعاون الأكاديمي والطبي بين مستشفيات جامعة بنها ومستشفيات جامعة ووهان، ويفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في المستقبل.