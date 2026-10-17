مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يستعرض إنشاء فرع دولي بدولة توجو

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء المجلس.

واستهل المجلس اجتماعه بتوجيه الشكر إلى الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية السابق، بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديرا لجهوده وإسهاماته في دعم منظومة الجامعات الأهلية، كما هنأ الدكتور إيهاب حسانين بمناسبة توليه القيام بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه ومواصلة جهود تطوير منظومة التعليم العالي.



وأشاد مجلس الأمناء بالجهود التي بذلتها إدارة جامعة بنها الأهلية خلال أعمال التنسيق وقبول الطلاب للعام الجامعي 2026-2027، مثمنا كفاءة تنظيم الإجراءات والتنسيق بين الإدارات المعنية، بما أسهم في تيسير إجراءات القبول وتقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور بكفاءة ويسر، وهو ما انعكس على مستوى رضا المتعاملين مع الجامعة.



كما أشاد المجلس بالتعاون المثمر مع جامعة بنها الحكومية في مختلف الملفات الأكاديمية والإدارية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها بما يعزز التكامل بين الجامعتين ويدعم تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.



وأكد الدكتور جمال السعيد أهمية الاعتماد الأكاديمي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الجامعة، وضمانة أساسية لجودة التعليم والارتقاء بالأداء المؤسسي والأكاديمي، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لاستيفاء معايير ومتطلبات الاعتماد واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين مختلف قطاعات الجامعة، بما يسهم في إنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن.



كما اكد رئيس مجلس الأمناء أهمية التوسع في العلاقات الدولية وبناء شراكات أكاديمية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة، بما يعزز تنافسية الجامعة ويدعم حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.



من ناحية اخرى استعرض المجلس دراسة إمكانية إنشاء فرع دولي لجامعة بنها الأهلية بمدينة لومي بدولة توجو، بناء على الخطاب الوارد من الجامعة العلمية للعلوم والتكنولوجيا بدولة توجو، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو توسيع نطاق تعاونها الدولي وبناء شراكات أكاديمية خارجية.



كما وافق مجلس الأمناء على شراء قطعة أرض بمدينة العبور لاستخدامها في إنشاء مستشفى للطب البيطري، بما يوفر بيئة تدريبية متخصصة للطلاب ، ويساعدهم على اكتساب المهارات التطبيقية اللازمة، إلى جانب دعم الخدمات البيطرية وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.



واعتمد المجلس تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الربع الثالث للفترة من الأول من مارس حتى 31 مايو 2026، بالإضافة الى النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام الجامعي 2026-2027، وكذلك اعتماد توصيات لجنة تقييم القيادات الأكاديمية والإدارية، دعما لكفاءة الأداء وتعزيزا لمنظومة العمل المؤسسي داخل الجامعة.



وخلال الاجتماع، وافق المجلس على عدد من الموضوعات التي عرضها الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، شملت الهيكل التنظيمي العام المحدث لجامعة بنها الأهلية، ودراسة الجدوى الخاصة بكلية اللغات والترجمة، إلى جانب اللائحة التنظيمية لمجمع العيادات الخارجية بمدينة العبور، في إطار تحديث الأطر التنظيمية والإدارية وتطوير منظومة العمل بالجامعة.



كما أُحيط المجلس علما بما عرضه الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع، وفي مقدمتها تقرير قبول الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2026-2027 وآليات القبول وأعمال التنسيق ، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة هذا العام حوالى 18 ألف طالب ، فيما بلغ عدد الطلاب المقبولين مايقرب من 3 آلاف 500 طالب.



واستعرض الدكتور محمود صقر، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، مقترحات إنشاء حاضنة تكنولوجية ومسرع أعمال بجامعة بنها الأهلية، إلى جانب إنشاء شركة للجامعة متخصصة في الحلول الابتكارية ونقل التكنولوجيا، بهدف دعم الأفكار والمشروعات الابتكارية وتحويلها إلى تطبيقات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ.



كما استعرض الدكتور حازم عليوة، المشرف على قطاع العلاقات الدولية بالجامعة، أبرز أنشطة القطاع خلال الفترة السابقة، والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية.