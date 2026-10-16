القبض على عامل ادعى احتجازه داخل مخزن شركة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء عامل بإحدى الشركات بالقليوبية بقيام مسئولى الإدارة بالشركة محل عمله باحتجازه داخل أحد المخازن ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول بالقوة لإجباره على التوقيع على إقرار باستلام مستحقاته المالية والتنازل عن المتبقى من راتبه، فضلاً عن اضطلاع الشركة محل عمله بتوظيف عمالة أجنبية غير مقننة بالقليوبية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريح 10/الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العبور من الخدمات المعينة لتأمين المنطقة الصناعية بقيام القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة) بالتعدى بالسب على (رئيس شئون العاملين بالشركة محل عمله) لرغبته فى ترك العمل واستلام كامل مستحقاته دون خصم أيام غيابه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وأبديا رغبتهما فى التصالح.

أمكن ضبط القائم على النشر ، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب للضغط على إدارة الشركة محل عمله لصرف المبلغ المالى الذى تم خصمه من راتبه نظير غيابه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.