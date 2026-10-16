مسئول أمني بالغربية: كاميرات المراقبة تكشف هروب عروس كفر الزيات قبل زفافها بـ24 ساعة

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية منذ قليل أن فريق البحث الجنائي يواصل الجهد والبحث ليلا ونهارا لإعادة الفتاة العروس عقب تغيبها المفاجىء قبل زفافها بنحو 24 ساعة في ظروف غامضة.

تحرك أمني عاجل



وتابع المسئول الأمني أن كاميرات مراقبه بتفريغها تبين هروبها من موقف السيارات العمومي واستقلالها سيارة ميكروباص دون عودته مرة أخرى.

كانت مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية شهدت واقعة اختفاء الفتاة "ي .ب.ا" 23 سنة عروس حالة توجهها إلي كوافير قبل ساعات من زفافها علي عريسها بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بداية القصة

وكثف ضباط مباحث كفر الزيات من جهودها لكشف غموض واقعة اختفاء الفتاة العروس حاصلة علي بكالوريوس تجارة وسط ظروف غامضة عقب انقطاع الاتصال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات من المواطن " بهاء الصفتي "المقيم بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بالتقدم ببلاغ يفيد باختفاء وتغيب نجلته العروسة الشابة "يا.ب.ا" 23 سنة حاصلة علي بكالوريوس تجارة أثناء ذهابها من قرية كفر ديما إلى مدينة طنطا لقضاء عقب احتياجاتها بعد تحديد موعد الزفاف والاتفاق مع أحد الكوافيرات للتجهيز ليوم الزفاف.

بلاغ من أسرة الفتاة

وأفاد المبلغ والد العروسة المختفية انها كانت في حالة من الفرحة والسرور والبهجة وقامت بإختيار فستان الزفاف وطباعة كروت الفرح ويوم تغيبها وإختفائها استقلت مركبة توك توك من كفر ديما الي الطريق السريع وميكروباص الي منطقة المعرض بطنطا للاتفاق مع كوافير للاعداد ليوم الزفاف غدا الخميس وانقطع الاتصال بعدها تماما ولم نعثر عليها .

فريق بحث جنائي

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وضم العقيد احمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائي لكفر الزيات وبسيون والمقدم احمد شيحه مفتش مباحث مركز كفرالزيات والنقيب احمد ابواسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات ومعاونوه لكشف لغز اختفاء العروسة والعثور عليها ولازالت الجهود مستمرة .

كشف لغز اختفاء عروس

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.