يبدأ موسم الحج 2027 في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لعام 1448 هجريًا، الموافق فلكيًا الجمعة 14 مايو 2027، بينما توافق وقفة عرفات يوم السبت 15 مايو 2027، ويحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 مايو 2027، وفقًا للحسابات الفلكية المبدئية.

وتستعد الجهات المنظمة لموسم الحج لاستقبال ملايين المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج، بالتزامن مع استعدادات المواطنين لمعرفة موعد حج 2027، وتوقيت أولى رحلات الحج السياحي، وأسعار البرامج المختلفة، وشروط التقديم، ومدة الإقامة، ومواعيد مناسك الحج وأيام التشريق.

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وتظل المواعيد الفلكية المعلنة مبدئية، لحين استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1448 هجريًا والإعلان الرسمي عن بداية الشهر ومواعيد مناسك الحج وعيد الأضحى.

متى يبدأ موسم الحج 2027؟

من المقرر أن يبدأ موسم الحج 2027 في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1448، وهو اليوم الذي تبدأ فيه مناسك الحج بيوم التروية، وفقًا للتواريخ الفلكية المبدئية.

ويُعد الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، ويحرص ملايين المسلمين على معرفة موعده سنويًا للاستعداد لأداء المناسك، التي تتضمن يوم التروية، ووقفة عرفات، ويوم النحر، ثم أيام التشريق الثلاثة.

ويبدأ موسم الحج رسميًا وفقًا لما تعلنه الجهات المختصة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وتحديد غرة الشهر الهجري وموعد اليوم الثامن بالتقويم الميلادي.

ما موعد بداية شهر ذي الحجة 1448 هجريًا؟

وفقًا للحسابات الفلكية المبدئية، توافق غرة شهر ذي الحجة لعام 1448 هـ يوم الجمعة 7 مايو 2027، وهو الموعد المتوقع لبداية الشهر الذي يشهد مناسك الحج وعيد الأضحى المبارك.

وبناءً على هذه الحسابات، يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، المعروف بيوم التروية، يوم الجمعة 14 مايو 2027، بينما توافق وقفة عرفات يوم السبت 15 مايو 2027.

وتبقى هذه التواريخ مرتبطة بالإعلان الرسمي عن بداية شهر ذي الحجة، بعد استطلاع الهلال من قبل الجهات المختصة.

متى موعد وقفة عرفات 2027؟

توافق وقفة عرفات لعام 1448 هجريًا يوم السبت 15 مايو 2027، وفقًا للحسابات الفلكية المبدئية، ويأتي هذا اليوم بعد يوم التروية الذي يوافق الجمعة 14 مايو 2027.

وتُعد وقفة عرفات من أبرز أيام مناسك الحج، حيث تمثل ذروة المناسك، وينتظر المسلمون موعدها سنويًا لما تحمله من أهمية دينية كبيرة، إلى جانب ارتباطها بموعد عيد الأضحى المبارك.

ويظل موعد وقفة عرفات النهائي مرهونًا بالإعلان الرسمي عن غرة شهر ذي الحجة 1448 هجريًا.

متى أول أيام عيد الأضحى 2027؟

يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1448 هجريًا يوم الأحد 16 مايو 2027، وفقًا للحسابات الفلكية المبدئية الواردة في بيانات موسم الحج 2027.

وتأتي هذه المناسبة بعد وقفة عرفات التي توافق فلكيًا يوم السبت 15 مايو 2027، بينما تبدأ مناسك الحج بيوم التروية يوم الجمعة 14 مايو 2027.

وتظل مواعيد عيد الأضحى ووقفة عرفات مرتبطة باستطلاع هلال شهر ذي الحجة، حيث تعلن الجهات المختصة الموعد النهائي بعد تحديد بداية الشهر الهجري.

متى تنطلق أولى رحلات الحج السياحي 2027؟

تنطلق أولى رحلات الحج السياحي لعام 2027 يوم 30 أبريل المقبل، الموافق 23 ذو القعدة 1448 هجريًا، وتبدأ الرحلات ببرامج الحج البري أولًا، يليها المستوى الاقتصادي طيران، ثم باقي مستويات الحج السياحي.

وتختلف مدة برامج الحج السياحي وفقًا للمستوى المختار، حيث يتراوح متوسط مدة برامج الحج الاقتصادية، سواء الحج البري أو الاقتصادي طيران، ما بين 18 و21 يومًا.

وتصل مدة بعض برامج الحج السياحي إلى ما يقرب من شهر، وفقًا لما تحدده شركات السياحة المنظمة للرحلات.

ما مستويات الحج السياحي 2027؟

تتنوع برامج الحج السياحي لعام 2027 لتلبية احتياجات المواطنين، وتختلف المستويات وفقًا لنظام الإقامة ووسيلة السفر والفئة المختارة.

وتشمل مستويات الحج السياحي الآتية:

مستوى السياحي أبراج.

مستوى السياحي مخيمات بفئاته «أ» و«ب» و«ج».

مستوى الاقتصادي طيران بفئاته «أ» و«ب» و«ج».

مستوى الحج البري بفئاته «أ» و«ب» و«ج».

وتتيح هذه البرامج للمواطنين اختيار المستوى المناسب وفقًا لاحتياجاتهم، مع اختلاف الأسعار وجدية الحجز بين كل مستوى وآخر.

ما أسعار الحج البري 2027؟

تختلف أسعار برامج الحج البري لعام 2027 وفقًا للفئة المختارة، وتأتي الأسعار وجدية الحجز على النحو الآتي:

الحج البري مستوى «أ»: 260 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج البري مستوى «ب»: 255 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج البري مستوى «ج»: 230 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا.

ما أسعار الحج الاقتصادي بالطيران 2027؟

تتفاوت أسعار برامج الحج الاقتصادي بالطيران لعام 2027 بحسب المستوى، وتأتي الأسعار وجدية الحجز كالآتي:

الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «أ»: 310 آلاف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «ب»: 290 ألف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «ج»: 270 ألف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

ما أسعار الحج السياحي بنظام المخيمات 2027؟

تشمل برامج الحج السياحي بنظام المخيمات لعام 2027 ثلاث فئات، تختلف أسعارها وفقًا للمستوى المختار، وتأتي الأسعار وجدية الحجز كما يلي:

الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «أ»: 650 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «ب»: 545 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «ج»: 395 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيهًا.

كم يبلغ سعر الحج السياحي أبراج 2027؟

يبلغ سعر الحج السياحي أبراج لعام 2027 نحو 580 ألف جنيه، وتصل جدية الحجز إلى 150 ألفًا و150 جنيهًا.

ويأتي هذا المستوى ضمن برامج الحج السياحي المتاحة لموسم 2027، إلى جانب برامج الحج البري، والحج الاقتصادي بالطيران، والحج السياحي بنظام المخيمات.

ما شروط التقديم للحج السياحي 2027؟

توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين والمرافقين الراغبين في أداء الحج السياحي لعام 2027، وتشمل الآتي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا للرجال والسيدات.

ألا يقل عمر المرافق عن 12 سنة، ويُحسب السن في 28 يناير 2027.

استيفاء الاشتراطات الصحية.

عدم التقدم لجهة أخرى منظمة للحج هذا العام.

ويجب على الراغبين في التقديم مراعاة الشروط المحددة، إلى جانب اختيار البرنامج المناسب وفقًا للمستوى المتاح.

ما ترتيب أيام مناسك الحج 2027؟

تبدأ مناسك موسم الحج 2027 بيوم التروية، ثم وقفة عرفات، يليها يوم النحر وعيد الأضحى المبارك، وبعد ذلك تأتي أيام التشريق الثلاثة.

وتأتي مواعيد أيام مناسك الحج وفقًا للحسابات الفلكية المبدئية على النحو الآتي:

يوم التروية: الجمعة 14 مايو 2027، الموافق اليوم الثامن من ذي الحجة.

وقفة عرفات: السبت 15 مايو 2027.

يوم النحر وعيد الأضحى المبارك: الأحد 16 مايو 2027.

أول أيام التشريق: الإثنين 17 مايو 2027.

ثاني أيام التشريق: الثلاثاء 18 مايو 2027.

ثالث أيام التشريق: الأربعاء 19 مايو 2027.

وتُختتم مناسك الحج بأيام التشريق الثلاثة، بينما تظل جميع المواعيد الميلادية المذكورة مبدئية، لحين الإعلان الرسمي عن بداية شهر ذي الحجة 1448 هجريًا من قبل الجهات المختصة.