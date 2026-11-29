بدأ منذ قليل عزاء سعيد ثروت، شقيق الفنان محمد ثروت، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مساندة الفنان وتقديم واجب العزاء له في وفاة شقيقه.

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كان من أوائل الحاضرين، النجوم: محمد هنيدي ومنذر رياحنة، إسلام جمال ، عمرو عبد العزيز.

وفاة شقيق محمد ثروث

كان الفنان محمد ثروت قد أعلن وفاة شقيقه سعيد ثروت، فجر الخميس الماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، ونعاه بكلمات مؤثرة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وشُيّع جثمان الراحل ظهر الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من الفنانين الذين حرصوا على مساندة محمد ثروت خلال مراسم الجنازة.