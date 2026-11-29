أكد وزير البترول المهندس كريم بدوي أنه يوجد منظومة متكاملة لسلامة تداول المنتجات البترولية، موضحا أننا نملك 3 آلاف و330 سيارة صهاريج لنقل المواد البترولية إلى 3 آلاف و900 محطة بنزين على مستوى الجمهورية، وأيضا إلى المصانع وبعض القطاعات الأخرى، مؤكدا أن منظومة نقل المواد البترولية هي مبنية على الاشتراطات الأوروبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم / الأحد / عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.

و قال إن السيارة المتسببة في حادث الوراق موديل 2021 وجرى تجديد ترخيصها في أكتوبر الماضي، موضحا أن السائق المتوفي في حادث الوراق كان حاصلًا على شهادة البرنامج التدريبي المعني بنقل المنتجات البترولية، والصادرة في أغسطس 2026، كما كانت لديه شهادة سارية تفيد خضوعه لتحاليل الكشف عن المواد المخدرة.

وأشار إلى أن منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية تخضع لرقابة متكاملة على مستوى الجمهورية، تشمل معامل التحليل والمستودعات ومتابعة السيارات قبل تحميلها وخروجها من المستودعات وحتى وصولها إلى محطات الوقود.

وأكد وزير البترول استمرار الوزارة في تطبيق منظومة الرقابة على تداول المنتجات البترولية، من خلال إجراءات فحص الناقلات، والتدريب المستمر للسائقين، وإجراء التحاليل اللازمة، بالإضافة إلى جانب منظومة التتبع الإلكتروني باستخدام نظام GPS، وحساب السرعات من بداية الرحلة حتى الوصول، بما يضمن تعزيز السلامة المرورية وتأمين عمليات نقل .

وتابع بدوي إلى أن 75% من رحلات نقل المنتجات البترولية تتم خلال الفترة من السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل، بينما تتم 25% خلال الفترة من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، موضحًا أن طبيعة المنظومة التشغيلية وتكامل مراحل النقل والتوزيع لا تسمح حاليًا بقصر حركة الناقلات على ست ساعات فقط.

وأضاف أن إجمالي رحلات نقل المنتجات البترولية خلال عام 2025 بلغ مليونًا و460 ألفًا و250 رحلة، قطعت خلالها الناقلات نحو 193 مليون كيلومتر، فيما سجلت الفترة من بداية عام 2026 وحتى نهاية سبتمبر 835 ألفًا و646 رحلة، بإجمالي مسافات بلغت 118 مليون كيلومتر .