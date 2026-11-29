كشفت أدلة علمية مقلقة تحت المحيط الهادئ عن احتمال وقوع كارثة مدمرة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، إذ تشير اكتشافات جيولوجية إلى إمكانية حدوث تمزق هائل في صدع بحري قد يؤدي إلى توليد موجات تسونامي شديدة القوة.

موجات تسونامي



وأظهرت عمليات مسح عالية الدقة لقاع البحر، أجرتها غواصات آلية، آثارًا جيولوجية تشير إلى أن صدعًا ضخمًا تحت الماء قد ينفجر على نحو يؤدي إلى حدوث تسونامي مدمر.



وتم اكتشاف هذه الأدلة على طول منطقة كاسكاديا للاندساس، وهي منظومة صدوع تمتد لمسافة 620 ميلًا من جزيرة فانكوفر في مقاطعة كولومبيا البريطانية إلى رأس مندوسينو في شمال كاليفورنيا.



وعثر الباحثون على أدلة واسعة تشير إلى أن زلازل سابقة تسببت في تحركات مفاجئة لقاع البحر، وهي ظاهرة ترتبط بتوليد موجات تسونامي قوية.

وأشارت الدراسة، التي خضعت لمراجعة علمية، إلى أن حدوث تمزقات مماثلة ليس ممكنًا فحسب، بل قد يكون مرجحًا خلال زلزال كبير مستقبلي في منطقة كاسكاديا.



وفي تقديرات منفصلة، أفادت إدارة إدارة الطوارئ في ولاية أوريجون بأن زلزالًا هائلًا تحت الماء قد يؤدي إلى إطلاق موجات يصل ارتفاعها إلى 50 قدمًا.



وقد تندفع موجات تسونامي إلى الداخل بسرعة تصل إلى 35 ميلًا في الساعة، ما يترك الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في مسارها فرصًا ضئيلة للغاية للنجاة.

وربط العلماء بين احتمال حدوث تمزقات سطحية تحت الماء في منطقة كاسكاديا والزلزال المدمر الذي ضرب قبالة سواحل اليابان عام 2011، وأطلق موجات تسونامي أسفرت عن مقتل نحو 16 ألف شخص.