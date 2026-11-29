يحتفي المعهد العالي للسينما بذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، من خلال تنظيم لقاء جديد ضمن فعاليات «صالون الثقافة السينمائية».

يأتي ذلك في إطار الدور الثقافي والفني الرائد الذي تضطلع به أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن في إثراء الحراك الثقافي، وتعزيز التواصل بين الأدب والسينما، وترسيخ الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة.

وتُقام الفعالية تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور هشام عنين، عميد المعهد العالي للسينما، وذلك يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2026، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة «دولبي» بمقر المعهد العالي للسينما.

ويُعقد صالون هذا الشهر تحت عنوان «أرواح من عالم نجيب محفوظ»، وتشرف عليه وتقدمه الدكتورة ثناء هاشم، ويستضيف الإعلامي محمود التميمي، في لقاء ثقافي يتناول العوالم الأدبية والشخصيات الخالدة في إبداعات نجيب محفوظ، وتجلياتها المؤثرة في مسيرة السينما والثقافة المصرية.