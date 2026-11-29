أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الجهات المعنية نجحت في تحديد هوية جميع جثامين ضحايا حادث الوراق تقريبًا، ولم يتبق سوى جثمان واحد لا تزال الفرق المختصة تعمل على تحديد هويته ومطابقته مع بيانات المفقودين.

خبراء المعمل الجنائي ومصلحة الطب الشرعي

وأوضح وزير الصحة، خلال حوار عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجثمان المتبقي موجود بمستشفى العجوزة، ويواصل خبراء المعمل الجنائي ومصلحة الطب الشرعي جهودهم للوصول إلى هويته، بالتنسيق مع الجهات المعنية وأسر الأشخاص المبلغ عن فقدانهم.

وأضاف أن الجثامين نُقلت منذ بداية الحادث إلى الأماكن المخصصة لحفظها، تحت إشراف النيابة العامة، مع توثيقها بالصور والمستندات، ثم بدأت عمليات الفحص والفرز وسحب العينات وإجراء المطابقات الوراثية اللازمة.

التعرف على الجثمان الأخير

وأشار عبدالغفار إلى أن ثلاثة من المتوفين كانوا قد فارقوا الحياة داخل المستشفيات بعد استقبالهم مصابين، وكانت بياناتهم معروفة بالفعل، لافتًا إلى استكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم، بينما تتواصل الجهود للتعرف على الجثمان الأخير.