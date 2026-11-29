كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حريق الوراق إلى 57 حالة بين وفيات ومصابين، بواقع 34 حالة وفاة و23 مصابًا، مؤكداً أن أجهزة الوزارة تحركت فور تلقي البلاغ للتعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق

وأوضح وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق، أنه تم تفعيل غرفة الأزمات فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث، مع تحريك سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، حيث وصلت أول سيارة إسعاف خلال 6 دقائق فقط من تلقي البلاغ.

وأشار عبد الغفار إلى أن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق خلال 43 دقيقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى استمرار جهود التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.

تحليل عينات الحمض النووي

وفيما يتعلق بإجراءات تحديد هوية الضحايا، كشف الوزير عن نجاح الجهات المختصة في التعرف على 30 جثماناً من أصل 31، من خلال تحليل عينات الحمض النووي (DNA)، لاستكمال إجراءات تحديد الهوية والتعرف على المتوفين.

ونفى وزير الصحة بشكل قاطع صحة ما أثير بشأن إخفاء الأعداد الحقيقية لضحايا الحادث، مؤكداً أن البيانات المعلنة تستند إلى عمليات الحصر والإجراءات الرسمية التي تتولاها الجهات المعنية.