قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية تخضع لرقابة متكاملة على مستوى الجمهورية، تشمل معامل التحليل والمستودعات ومتابعة السيارات قبل تحميلها وخروجها من المستودعات وحتى وصولها إلى محطات الوقود.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، أن السائق المتوفى في حادث الوراق كان حاصلًا على شهادة البرنامج التدريبي المعني بنقل المنتجات البترولية، والصادرة في أغسطس 2026، كما كانت لديه شهادة سارية تفيد خضوعه لتحاليل الكشف عن المواد المخدرة.

وأشار بدوي إلى أن 75% من رحلات نقل المنتجات البترولية تتم خلال الفترة من السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل، بينما تتم 25% خلال الفترة من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، موضحًا أن طبيعة المنظومة التشغيلية وتكامل مراحل النقل والتوزيع لا تسمح حاليًا بقصر حركة الناقلات على ست ساعات فقط.

وأضاف أن إجمالي رحلات نقل المنتجات البترولية خلال عام 2025 بلغ مليونًا و460 ألفًا و250 رحلة، قطعت خلالها الناقلات نحو 193 مليون كيلومتر، فيما سجلت الفترة من بداية عام 2026 وحتى نهاية سبتمبر 835 ألفًا و646 رحلة، بإجمالي مسافات بلغت 118 مليون كيلومتر.

وأكد وزير البترول استمرار الوزارة في تطبيق منظومة الحوكمة والرقابة على تداول المنتجات البترولية، من خلال إجراءات فحص الناقلات، والتدريب المستمر للسائقين، وإجراء التحاليل اللازمة، إلى جانب منظومة التتبع الإلكتروني باستخدام نظام GPS، بما يضمن تعزيز السلامة المرورية وتأمين عمليات نقل وتداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية.