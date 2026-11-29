كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن كواليس مشاركتها في مسلسل «ونس»، الذي يجمعها بالفنان أحمد داود، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، مشيرة إلى أنها تخوض من خلاله تجربة فنية جديدة ومختلفة، تتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

وقالت عائشة بن أحمد، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل «ونس»، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة مختلفة بالنسبة لها، خاصة أنها تقدم من خلاله شخصية جديدة عليها، وتحمل العديد من التفاصيل التي تتمنى أن تظهر بشكل مميز على الشاشة.

أعربت عن تفاؤلها بالمسلسل، قائلة: «مسلسل مختلف، تجربة جديدة بالنسبة لي

عائشة بن أحمد تجسد شخصية محامية تدعى مروة

وعن تفاصيل الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث المسلسل، كشفت عائشة بن أحمد أنها تجسد شخصية محامية تدعى «مروة»، لتدخل من خلالها إلى عالم المحاماة.



يذكر أن نشرت الفنانة عائشة بن أحمد مجموعة من الصور الجديدة من كواليس تصوير مسلسل «ونس»، الذي يجمعها بالنجم أحمد داود، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2027.

وظهرت عائشة بن أحمد في الصور خلال التحضيرات وتصوير عدد من المشاهد، برفقة أحمد داود وعدد من صُنّاع العمل، في أجواء جمعت بين التركيز والمرح، كاشفة عن جانب من التحضيرات الجارية للمسلسل.



وتواصل عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها في «ونس»، الذي يمثل تعاونًا دراميًا جديدًا يجمعها بأحمد داود، وسط استعدادات مكثفة من فريق العمل للانتهاء من التصوير تمهيدًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وتُظهر الصور جانبًا من أجواء العمل خلف الكاميرا، وجلسات التحضير ومراجعة المشاهد بين أبطال المسلسل، إلى جانب لحظات عفوية جمعت فريق العمل خلال التصوير.

ويُعد مسلسل «ونس» من الأعمال الدرامية المنتظرة في رمضان 2027، حيث يجمع أحمد داود وعائشة بن أحمد في تجربة جديدة، من المنتظر الكشف عن المزيد من تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.