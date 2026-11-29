قال المهندس كريم بدوي وزير البترول، إن هناك ٣٣٣٠ سيارة تنقل المواد البترولية الي ٣٩٠٠ محطة بنزين لافتا أن منظومة النقل تعتمد علي اشتراطات.

أضاف وزير البترول، أن السيارة التي كانت في الحادث مرخصة و موديل ٢٠٢١ وتجديد ترخيصها تم في أكتوبر الماضي، مشيرا إلي أن السيارة كانت متبعة بنظام جي بي اس ومسجل بها سرعات السيارة منذ بداية الرحلة مشيرا الي ان جميع السائقين يخضعون الي تحاليل المخدرات .

وتابع وزير البترول ان ٧٥ % من السيارات الناقلة للبترول تعمل من الساعة ١٢ صباحًا إلى٦ صباحا و ٢٥% من ٦ صباحا الي ١٢ صباحا لتداول المنتجات البترولية.