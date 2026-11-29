قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن ما تم رصده من شائعات حول عدد الوفيات في حادث دائري الوراق غير دقيق، وأن الحصر يأتى بشفافية ويخضع لبيانات الضحايا والمصابين .

ونفي وزير الصحة، ما تداول بشان زيادة اعداد الوفاة عن ٣٤ حالة حتي الآن مؤكدا ان ما يتردد ليس له اساس من الصحة وهذه الشائعات غير حقيقة.

أفادوزير الصحة، أن زمن الاستجابة الميدانية ووصول أول سيارة إسعاف بعد ١١ دقيقة في حادث طريق دائري الوراق.

لفت إلى أنه شارك في الحادث ٣٩ سيارة إسعاف، بالإضافة إلى توزيع المصابين على ١٢ مستشفي .

وأضاف وزير الصحة أنه تم اخلاء جميع المصابين والجثامين بواسطة سيارات الإسعاف مشيرا الي انه تم تحريك سيارة لنقل الدم .

وأشار وزير الصحة إلى أن إجمالي الوفيات ٣٤ حالة و إجمالي المصابين ٢٣ مصابا منهم ٢ في حالة حرجة.