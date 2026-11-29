أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه تم فصل حركة النقل الثقيل عن السيارات العادية وتخصيص حارة لنقل الثقيل علي جانب الطريق في عدة طرق ومنها اسكندرية الصحراوي والإسماعيلية الصحراوي وطريق الصعيد و مطروح .

وأوضح وزير النقل، في مؤتمر صحفي للحكومة اليوم في العاصمة الجديدة أن الطرق الداخلية يصعب فيها تخصيص حارة لسيارات النقل عن باقي السيارات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل علي تخصيص حارة للنقل الثقيل علي الطريق الدائري بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من توسعات الدائري.

وأشار وزير النقل الى أن دائري المعادي المنيب تسير عليه ٢٥٠ ألف سيارة يوميا، مؤكدا ان دراسة تخصيص حارة لنقل الثقيل علي الدائري علي طاولة الحكومة.

فيما قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن زمن الاستجابة الميدانية ووصول أول سيارة إسعاف كان بعد ١١ دقيقة في حادث طريق دائري الوراقو

ولفت إلى أنه شارك في الحادث ٣٩ سيارة إسعاف، بالإضافة إلى توزيع المصابين على ١٢ مستشفي .