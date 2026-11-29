أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد أن جماهير نادي الزمالك تمثل الحلقة الأفضل في المنظومة البيضاء، بعدما واصلت دعم الفريق في أصعب الظروف والأزمات، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي مطالب بالتدخل سريعًا لحل أزمة المستحقات المالية للاعبين، إلى جانب إنهاء أزمة شركة السياحة المسؤولة عن رحلات الفريق.

وقال فؤاد، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": يبدو أن الحال مستمر كما هو، فأي سفرية لنادي الزمالك خارج مصر بنلاقي قبلها أزمات مع شركة السياحة، والزمالك مديون لشركة السياحة بمبلغ لا يقل، حسب معلوماتي، عن 100 ألف جنيه".

وأشار إلى أن الزمالك تعرض لأزمة مشابهة من قبل خلال رحلته إلى رواندا، قائلًا: "حصلت أزمة وقتها لما الشركة رفضت تسدد حساب الفنادق، والوفد قعد فترة في الشارع، وبعدها حجزوا فندق على مرتين، وكانت فيه تفاصيل وأزمات كتير".

وكشف: "الشركة دي هي المسؤولة عن رحلات الزمالك والطيران، وهي نفسها المسؤولة عن تطبيقات النادي، ودي مفاجأة ممكن ناس كتير متعرفهاش".

واستكمل: "بالنسبة لسفرية الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، شركة السياحة رفضت في البداية حجز تذاكر الطيران أو توفير طائرة خاصة، على مسؤوليتي، والزمالك في النهاية حجز التذاكر وسافر".

وأردف: "الزمالك نادي رياضي، والمجلس مش عارف يعمل إيه، لكن الشخص اللي بيضحي من أجل النادي وبيصرف عليه من غير ما يكون منتظر أي مقابل، وهو الرئيس الشرفي، بيتكفل بتذاكر الطيران ذهابًا وعودة، بينما المجلس مسؤول عن الإقامة".

واختتم محمود فؤاد تصريحاته قائلًا: "حتى الآن أعضاء المجلس بيجمعوا من بعضهم فلوس إقامة الفرقة، وده لا يليق بنادي بقيمة وحجم ومكانة الزمالك".