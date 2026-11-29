ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، فعاليات يوم الدعوات، الذي أُقيم تحت شعار «الحياة الأجمل»، بمشاركة عدد من كنائس الإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وجاء تنظيم اليوم من خلال مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، في إطار الاهتمام بتعريف الشباب بمفهوم الدعوة وأهميتها في الحياة الروحية والإنسانية.

وتضمن اللقاء حوارًا أبويًا أجراه الأنبا باسيليوس مع الحاضرين بعنوان «مفهوم الدعوة في حياتك»، تناول خلاله أهمية الإصغاء إلى صوت الله والتمييز في اختيار طريق الدعوة، كما شهد اليوم تقديم مجموعة من الفقرات الروحية المتنوعة، إلى جانب عرض خبرة حياتية حول مفهوم الدعوة، بما أتاح للمشاركين فرصة للتفاعل والتأمل في معانيها المختلفة.

