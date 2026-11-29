تجاوزت قيمة التبرعات المقدمة لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق حاجز 400 مليون جنيه، في مبادرات مجتمعية واسعة شارك فيها رجال أعمال ومواطنون لتقديم المساندة للمتضررين من الحادث.

مصير التبرعات وآليات وصولها لمستحقيها

وفي ظل التساؤلات حول مصير هذه التبرعات وآليات وصولها إلى مستحقيها، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن استعدادها للإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال مؤتمر صحفي مرتقب، يتضمن حجم المساهمات وطرق توزيعها، مع التأكيد على مراعاة رغبة المتبرعين وطبيعة التبرعات، ووضع آليات قانونية وإدارية لضمان وصول الدعم إلى أسر الضحايا والمصابين بصورة منظمة وشفافة.

400 مليون جنيه حصيلة التبرعات لدعم أسر الضحايا

وكشف محمد عبد المنعم، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي التبرعات المقدمة لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق تجاوز 400 مليون جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تستعد للإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بحجم المساهمات وآليات توزيعها خلال مؤتمر صحفي من المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح محمد عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلاميتان روان أبو العينين وسارة مجدي، أن هناك متابعة مستمرة لملف المتضررين من الحادث، تنفيذًا للتوجيهات الخاصة بتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

وأشار إلى أن التبرعات جاءت نتيجة مبادرات طوعية من رجال الأعمال والمواطنين، دون ممارسة أي إجبار أو ضغوط على الجهات أو الأفراد للمشاركة في هذه المساهمات.

التضامن: توزيع التبرعات وفقًا لرغبة المتبرعين

وشدد المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي على أن الوزارة ستراعي طبيعة كل تبرع والهدف الذي حدده صاحبه، بحيث يتم توجيه المساهمات وفقًا لنية المتبرعين دون تغيير في شكلها أو الغرض المخصص لها.

وأوضح أن التبرعات المالية سيتم تقديمها للمستحقين في صورة مبالغ نقدية، بينما تتيح التبرعات المقدمة في صورة سيارات للأسرة الحصول على السيارة نفسها أو قيمتها المالية، وفقًا لما يناسبها.

وأضاف أن الأمر ينطبق كذلك على التبرعات الخاصة برحلات العمرة، بما يضمن احترام رغبة المتبرع وطبيعة المساهمة التي قدمها لدعم الأسر المتضررة.

بنك ناصر يبدأ حصر المبالغ والتبرعات

وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، أشار عبد المنعم إلى أن بنك ناصر الاجتماعي سيبدأ عمليات حصر المبالغ والتبرعات بعد عودة البنوك إلى العمل، على أن تتضح الأرقام بصورة أكثر دقة عقب انتهاء عمليات المقاصة بنهاية اليوم.

وأكد أن الوزارة ستعلن البيانات المتعلقة بالتبرعات بكل شفافية، بما يتيح الوقوف على إجمالي المساهمات وأوجه توجيهها، ويضمن وضوح الإجراءات أمام الرأي العام والأسر المستفيدة.

فريق قانوني لتسهيل صرف مستحقات الأسر

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي شكلت فريقًا قانونيًا إلى جانب فريق لخدمة المواطنين، لتلقي طلبات الأسر المتضررة ومساعدتها في استكمال الإجراءات المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة العدل.

وأوضح أن صرف المستحقات المالية سيخضع للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة، ومن بينها تقديم إعلام الوراثة، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها وفقًا للأوضاع القانونية لكل حالة.

الهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين

وفي إطار أوجه الرعاية المقدمة للمتضررين، أكد المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي أن فرق الهلال الأحمر المصري بدأت تقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث.

وأشار إلى أن تدخل الفرق لم يقتصر على موقع الحادث، بل امتد إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين، بهدف تقديم المساندة النفسية والإنسانية للأسر ومساعدتها على تجاوز تداعيات الحادث.