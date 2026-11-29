بعد أيام من القلق والانتظار، شهد ملف ضحايا حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق تطورًا مهمًا، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان تحديد هوية 30 من الضحايا باستخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، في خطوة ساعدت عشرات الأسر على معرفة مصير ذويها.

وجاءت عملية تحديد الهوية بعد صعوبات واجهت فرق الطب الشرعي نتيجة التفحم الشديد الذي تعرضت له جثامين عدد من الضحايا، ما جعل التعرف عليهم بالطرق التقليدية أمرًا بالغ الصعوبة، واستدعى اللجوء إلى الفحوصات العلمية ومضاهاة العينات الوراثية.

من جثمان واحد إلى تحديد هوية 30 ضحية

وشهدت الساعات الأولى التي أعقبت الحادث حالة من الغموض بشأن هوية عدد كبير من المتوفين، إذ أشارت تقارير صحفية منشورة يوم 26 نوفمبر إلى أن عددًا من الجثامين تعذر التعرف عليها بسبب التفحم الشديد، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات تحليل البصمة الوراثية لتحديد هويات الضحايا.

وفي 27 نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من تحديد هوية 27 من الضحايا، بالتنسيق مع مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، بالاستناد إلى نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA.

وبحلول 28 نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تحديد هوية 30 من ضحايا الحادث باستخدام تقنية البصمة الوراثية، بالتنسيق مع وزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة.

كيف ساعد تحليل DNA في التعرف على الضحايا؟

واعتمدت عملية تحديد الهوية على سحب العينات البيولوجية من الجثامين ومقارنتها بالعينات المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين، للوصول إلى نتائج علمية دقيقة تسهم في التعرف على المتوفين.

وجاء اللجوء إلى هذه التقنية بعدما تعرض عدد من الجثامين للتفحم الشديد، بما حال دون التعرف على أصحابها بالوسائل التقليدية، واستلزم إجراء تحاليل البصمة الوراثية لتحديد هوياتهم وإخطار ذويهم.

لماذا استغرق تحديد هوية الضحايا عدة أيام؟

وفي تصريحات للدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أوضح أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية 30 جثمانًا، بينما استمرت الإجراءات الفنية للتعرف على الجثمان الأخير.

وأشار إلى أن عملية تحديد الهوية تمت من خلال التنسيق بين وزارتي الصحة والعدل ومصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة.

كما أوضح المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية أخرى يوم 28 نوفمبر، أن عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى لإحدى الحالات كان سببًا في تأخر استكمال إجراءات التعرف عليها، إذ تتطلب المضاهاة الحصول على عينات مرجعية من الأقارب ومقارنتها بعينات الجثمان.

النيابة العامة تتابع إجراءات تحديد الهوية

وكانت النيابة العامة قد أمرت بأخذ عينات الحمض النووي من جثامين المتوفين مجهولي الهوية، وإجراء المضاهاة اللازمة مع العينات المرجعية، ضمن التحقيقات الجارية بشأن الحادث.

كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وتوجه فريق آخر إلى المستشفيات لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، في إطار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

رحلة البحث عن المفقودين تنتهي بمعرفة المصير

وخلال الأيام التي أعقبت الحادث، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات الاستغاثة والبحث عن المفقودين، حيث نشرت أسر وأصدقاء الضحايا صورًا وبيانات عن ذويهم، وناشدوا المواطنين مساعدتهم في الوصول إليهم، كما توجهت عائلات إلى المستشفيات المختلفة بحثًا عن أي معلومات.

ومع إعلان نتائج تحليل DNA، بدأت الأسر تتلقى معلومات حاسمة بشأن مصير ذويها، واستكملت الجهات المختصة إجراءات التعرف على الجثامين وتسليمها إلى ذويها وفق الإجراءات القانونية.

وكان حادث اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق قد أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، فيما تواصلت التحقيقات والإجراءات الخاصة بحصر الخسائر وتحديد المسؤوليات.