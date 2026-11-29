تتحرك الحكومة المصرية لزيادة تنافسية الحاصلات الزراعية في الأسواق الخارجية، من خلال رفع المخصصات المالية لمساندة الشحن الجوي إلى 500 مليون جنيه خلال برنامج دعم الصادرات الجديد، مقابل 350 مليون جنيه سابقًا، في خطوة تستهدف تخفيف تكاليف نقل المنتجات سريعة التلف، وتوسيع فرص وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق البعيدة، وتعزيز قدرة الشركات والمزارع على المنافسة عالميًا.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، زيادة المخصص المالي المخصص لدعم الشحن الجوي للحاصلات الزراعية، مع استمرار تقديم مساندة بنسبة 25% للشحن إلى الأسواق الأوروبية، ورفعها إلى 50% للشحن إلى إنجلترا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة لزيادة صادرات القطاعات الإنتاجية، خاصة الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، باعتبارهما من المجالات التي تمتلك فرصًا للتوسع في الأسواق الخارجية وتوفير موارد إضافية من العملة الأجنبية.

زيادة المخصصات 150 مليون جنيه

وتكشف مقارنة المخصصات الجديدة بالسابقة عن زيادة قدرها 150 مليون جنيه، بعدما ارتفعت موازنة دعم الشحن الجوي من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بنسبة نمو تبلغ نحو 42.9%.

ويعكس هذا التوسع اهتمام الحكومة بمعالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه صادرات الحاصلات الزراعية، وهو ارتفاع تكلفة النقل الجوي، خاصةً عند تصدير المنتجات التي تحتاج إلى الوصول السريع للأسواق الخارجية للحفاظ على جودتها وصلاحيتها.

وتكتسب المساندة أهمية خاصة بالنسبة للمنتجات الزراعية سريعة التلف، التي تتطلب نظم نقل وتخزين وتبريد متطورة، وتحتاج في بعض الأسواق البعيدة إلى الشحن الجوي لتقليل مدة وصولها إلى المستوردين.

كما تستهدف الحكومة من خلال البرنامج ربط المساندة التصديرية بتكاليف الشحن الفعلية، بما يساعد على تحسين كفاءة استخدام المخصصات وتوجيه الدعم إلى الشركات التي تتحمل أعباء حقيقية عند تصدير منتجاتها.

%25 لأوروبا و50% لإنجلترا

وتتضمن قواعد البرنامج الجديد تقديم مساندة للشحن الجوي للحاصلات الزراعية بنسبة 25% من تكلفة الشحن إلى الأسواق الأوروبية، مقابل 50% إلى إنجلترا.

ويعني ذلك أن الشركة المصدرة التي تتحمل تكلفة شحن جوي مؤهلة للدعم يمكنها الحصول على مساندة تعادل ربع تكلفة النقل إلى أوروبا، أو نصف التكلفة عند التصدير إلى إنجلترا، وفقًا للضوابط المعتمدة للبرنامج.

وتستهدف هذه النسب تحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة السعرية، خاصة في الأسواق التي ترتفع فيها تكاليف النقل وتتطلب مواصفات دقيقة فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف وسلامة المنتجات واشتراطات الجودة.

كما تتيح زيادة دعم الشحن للشركات فرصة أكبر لتوسيع تعاملاتها مع المستوردين، والبحث عن تعاقدات جديدة، دون تحمل كامل الزيادة في تكلفة النقل الجوي.

318 فرصة تجارية للحاصلات الزراعية خلال 9 أشهر

وتكشف بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن وجود فرص تصديرية فعلية أمام قطاع الحاصلات الزراعية، إذ استقبلت هيئة تنمية الصادرات 318 فرصة تجارية مباشرة من شركات ترغب في شراء منتجات مصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.

وجاء قطاع الحاصلات الزراعية في المرتبة الثانية من حيث عدد الفرص التجارية التي تلقتها الهيئة، بعد الصناعات الغذائية التي سجلت 411 فرصة، بينما جاءت الصناعات الكيماوية في المرتبة التالية بنحو 267 فرصة.

وبلغ إجمالي الفرص التجارية المباشرة التي استقبلتها الهيئة نحو 1451 فرصة خلال أول 9 أشهر من العام، بما يعكس وجود طلب خارجي على المنتجات المصرية وإمكانية تحويل جانب من هذه الفرص إلى تعاقدات تصديرية جديدة.

كما قامت الهيئة خلال الفترة نفسها بالترويج لنحو 401 منتج مصري، ضمن جهود التعريف بالقدرات الإنتاجية المحلية وزيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

48 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية

وتأتي زيادة دعم الشحن الجوي ضمن برنامج أوسع خصصت له الحكومة 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصدرة.

وكانت الحكومة قد قدمت نحو 28 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%، وفق البيانات المعلنة من وزارتي الاستثمار والمالية.

ويشمل البرنامج الجديد إلى جانب الشحن الجوي، رفع مساندة الشحن البحري والبري إلى 50% في عدد من الأسواق المستهدفة، فضلًا عن تقديم مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا.

كما يتضمن تقديم مساندة للتأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة، بما يساعد على تخفيف الأعباء اللوجستية التي تتحملها الشركات.

هل تكفي زيادة دعم الشحن لرفع الصادرات الزراعية؟

ورغم أهمية زيادة المخصصات المالية، فإن نمو صادرات الحاصلات الزراعية لا يرتبط بتكلفة النقل وحدها، وإنما يتطلب تحسين جودة الإنتاج، وتطوير عمليات الفرز والتعبئة والتبريد، والالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية التي تفرضها الأسواق المستوردة.

كما تحتاج الشركات والمزارع إلى تطوير نظم التتبع والرقابة على المنتجات، والحصول على الشهادات المطلوبة للتصدير، إلى جانب تحسين كفاءة سلاسل الإمداد من المزرعة حتى وصول الشحنة إلى المستورد.

وتعمل الحكومة على دعم المصدرين من خلال خدمات الترويج التجاري والبعثات والمعارض الدولية، وربط الشركات المصرية بالمستوردين، فضلًا عن تطوير البنية المعلوماتية للتجارة الخارجية لتوفير بيانات أكثر دقة عن الأسواق والفرص المتاحة.

وبذلك يمثل رفع مخصصات الشحن الجوي إلى 500 مليون جنيه إحدى أدوات دعم الصادرات الزراعية، بينما يتوقف تحقيق زيادة مستدامة في المبيعات الخارجية على قدرة الشركات المصرية على توفير منتجات ذات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية، والاستفادة من الحوافز الجديدة في الوصول إلى أسواق أكثر تنوعًا.