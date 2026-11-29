أكد السفير محمد سمير، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعالم العربي، مشددًا على أنه لا سبيل إلى تحقيق السلام والاستقرار العادل والشامل في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير محمد سمير، اليوم الأحد، خلال الفعالية التي أقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 نوفمبر، بحضور الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة العربية، وعدد من المندوبين الدائمين وممثلي الدول العربية.

وقال السفير محمد سمير، إن إحياء هذه المناسبة يأتي تأكيدًا للمسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعب يواجه ويلات الاحتلال، ويناضل من أجل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية والكرامة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المندوب الدائم المصري إلى أن هذه المناسبة تحل في ظل مرحلة بالغة الدقة والخطورة، تشهد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الدمار ونقص الاحتياجات الأساسية ومعاناة النازحين، فضلًا عن تصاعد الاعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي والهدم والتهجير القسري، والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية والوضع القانوني والتاريخي القائم للقدس.

وأكد السفير محمد سمير، أن هذه الأوضاع تعظم المسؤولية عن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما يقتضي تحركًا جادًا لوقف الانتهاكات وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

وجدّد المندوب الدائم تأكيد موقف مصر الثابت بأن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعالم العربي، وأن تحقيق السلام والاستقرار العادل والشامل في المنطقة يرتبط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدّد السفير محمد سمير على رفض مصر بصورة قاطعة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو اقتلاعهم من أرضهم أو تصفية قضيتهم، مؤكدًا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ولا يجوز فصله عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال

وأوضح أن مصر ترجمت تضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني من خلال تحركات سياسية ودبلوماسية وإنسانية متواصلة، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء، سعيًا لوقف الحرب وتثبيت التهدئة وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليه.

وأضاف المندوب الدائم المصري أن مصر سخّرت إمكانات مؤسساتها لاستقبال المساعدات وتنسيق إدخالها، واستقبال الجرحى والمصابين وتوفير العلاج لهم بالمستشفيات المصرية، فضلًا عن دعم المستشفيات الميدانية واستمرار تعليم الطلاب الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية.

وأكد السفير محمد سمير أن هذه التحركات تنبع من تضامن صادق مع القضية الفلسطينية، وإيمان بمسؤولية مصر تجاه الشعب الفلسطيني، تفرضها روابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك.

وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، شدد المندوب الدائم المصري على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الكامل لإطلاق النار، والوفاء بالتزامات المرحلة الأولى من خطة السلام الشاملة، وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية دون عوائق.

وأكد السفير محمد سمير ضرورة المضي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة من الاضطلاع بمسؤولياتها، ونشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة.

كما شدّد على أهمية الحفاظ على الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ودعم قدرتها على مواصلة أداء ولايتها، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية ومؤسساتها، وتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها.

وجدّد المندوب الدائم المصري تأكيد التزام مصر بدعم التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، استنادًا إلى الخطة المصرية التي اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة في الرابع من مارس عام 2025، وبما يضمن مشاركة الفلسطينيين في إعادة بناء وطنهم، ويحافظ على بقائهم في أرضهم.

وقال السفير محمد سمير، إن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يقتضي رفض استمرار معاناته وحرمان أطفاله من الأمان، وألا تتحول مأساته إلى واقع مألوف.

وفي ختام كلمته، أكد المندوب الدائم المصري أن مساندة مصر للشعب الفلسطيني ستظل التزامًا ثابتًا ومسؤولية أصيلة، وأن القاهرة ستواصل جهودها السياسية والإنسانية، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء، لدعم صموده على أرضه وصون حقوقه الوطنية المشروعة.

وشدد السفير محمد سمير على أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش حرًا آمنًا على أرضه، وأن ينعم أبناؤه بمستقبل تسوده الكرامة والأمل والسلام، مؤكدًا أن السلام العادل والدائم يظل رهنًا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.