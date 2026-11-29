قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، اللواء تركي بن صالح المالكي، إن الحرب في اليمن يمكن أن تنتهي غدًا إذا وافق الحوثيون على خطة سلام ترعاها الأمم المتحدة، لكن التحالف سيواصل الضغط العسكري طالما اقتضت الحاجة لإجبارهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

هجمات الحوثي على السعودية



وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال المالكي إن الرياض وضعت خطًا أحمر حول عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، محذرًا من أن التحالف سيفعل كل ما يلزم لحماية المدينة الساحلية، في وقت يقترب فيه مقاتلو الحوثيين من نطاق استهدافها.



وأعاد التصعيد في الصراع اليمني إشعال أحد أشد جبهات الحرب الإيرانية الأوسع نطاقًا، إذ أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف في اليمن، فيما تواجه السعودية هجمات أسبوعية تستهدف معالم ومواقع بينها مبانٍ مكتبية شاهقة في الرياض.



وتهدد الهجمات الحوثية على الأهداف المدنية والاقتصادية، إلى جانب اضطرابات حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مساعي المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية واستضافة فعاليات دولية كبرى بنجاح، من بينها معرض إكسبو العالمي 2030.



لكن الرياض تستعد، وفقًا لما أوردته رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، لاستمرار الحرب حتى العام المقبل على الأقل.

وتركز جهود الحكومة حاليًا على الدفاع عن عاصمتها المؤقتة عدن، وفك الحصار الحوثي عن مدينة تعز.



وقال المالكي إن الحل السياسي هو الأفضل، لكن يتعين دعم الحكومة اليمنية لتحقيق أهدافها.



وأضاف أنه إذا قرر الحوثيون المضي قدمًا في خارطة الطريق مع الحكومة اليمنية، فيمكن أن تنتهي الحرب غدًا، في إشارة إلى خطة السلام المدعومة من الأمم المتحدة.



وحتى ذلك الحين، قال المالكي إن التحالف سيعتمد على القوة العسكرية لفرض تكلفة على الجماعة وإجبارها على تغيير سلوكها، من خلال تقديم دعم جوي قريب ومتواصل على مدار الساعة للوحدات اليمنية على الأرض، والعمل على إضعاف قدرات الحوثيين على تهديد المدن السعودية.



وأضاف أن التحالف يحقق هدفه المتمثل في تفكيك وتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، وكذلك منصات إطلاقها وبعض مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.