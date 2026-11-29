تشهد حالة الطقس اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، أجواء خريفية متباينة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بعدد من الطرق السريعة والزراعية، خاصة الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تتزايد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، بالتزامن مع توقعات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتقترب الأجواء من الطقس الشتوي مع بداية شهر ديسمبر، حيث قد تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 20 درجة مئوية أو أقل بنهاية الأسبوع.



القاهرة 24.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 24

الإسكندرية 24

شرم الشيخ 30

مطروح 24

أسوان 32

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 35

أبو ظبي 30

الكويت 27

الخرطوم 37

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

روما 15

مدريد 12

واشنطن 15

باريس 09

موسكو -04

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة.. وأمطار خفيفة قد تصل إلى حد الرعدية على بعض المناطق



أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية، امتدت لتشمل بعض المناطق الداخلية بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مشيرة إلى أن الشبورة تبدأ في التكوّن خلال ساعات المساء والصباح الباكر.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشبورة المائية تُعد من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على حركة المرور، نظرًا لتأثيرها المباشر على مستوى الرؤية الأفقية، محذرة قائدي السيارات من ضرورة توخي الحذر والقيادة بهدوء، خاصة على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية.

وتابعت أن درجات الحرارة تسجل معدلات قريبة من الطبيعي، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 23 و24 درجة مئوية، ليسود طقس خريفي معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، لتتراوح الصغرى بين 13 و14 درجة مئوية.

سقوط أمطار خفيفة

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى رعدية على بعض المناطق، خاصة محافظات مطروح والسلوم وخليج العقبة.

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تضرب البلاد.. أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة



وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا طقسًا خريفيًا مستقرًا خلال ساعات النهار، مع استمرار تأثير الشبورة المائية الكثيفة على عدد من الطرق، خاصة الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الشبورة المائية بدأت في الظهور منذ ساعات الليل المتأخرة، وازدادت كثافتها تدريجيًا حتى تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فضلًا عن عدد من الشوارع الداخلية.

وأضافت أن الشبورة تؤثر بشكل ملحوظ على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، متوقعة استمرارها حتى نحو الساعة العاشرة صباحًا، قبل أن تبدأ في التلاشي تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.

وشددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المحددة وتشغيل كشافات الشبورة، وتأجيل الرحلات غير الضرورية لحين تحسن مستوى الرؤية، محذرة من التسرع على الطرق بسبب الارتباط بمواعيد العمل أو المدارس.

وأشارت المتنبئ الجوي إلى أن درجات الحرارة تسجل معدلات حول الطبيعي، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 24 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 13 و14 درجة، مع انخفاضها بصورة أكبر في المدن الجديدة.

وأضافت أن الطقس يكون معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس حار نسبيًا على جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، حيث تصل درجات الحرارة إلى 32 و33 درجة مئوية.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء، ما يستدعي ارتداء الملابس المناسبة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

ولفتت منار غانم إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق الحدودية، موضحة أنها تشمل صحراء مطروح والسلوم وخليج العقبة، إلى جانب مناطق حلايب وشلاتين ورأس حدربة.

وأوضحت أن بعض المناطق الساحلية قد تشهد أمطارًا خفيفة، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الداخلية، بما فيها القاهرة الكبرى، بنسب حدوث تتراوح بين 10 و20%.

وكشفت المتنبئ الجوي عن بداية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وآخر سطحي على سطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار وكمياتها على المناطق الساحلية والداخلية.

وأشارت إلى أن الأمطار قد تكون مؤثرة أحيانًا على بعض المناطق، وتمتد إلى محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال سيناء، مع اختلاف شدتها من يوم إلى آخر ومن محافظة لأخرى.

انخفاض الحرارة إلى 20 درجة مع بداية ديسمبر

وحذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى قد تصل إلى 20 درجة مئوية أو أقل مع نهاية الأسبوع، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ليلًا بين 10 و12 درجة.

وأضافت أن التقلبات الجوية ونشاط الرياح قد يستمران من يوم الاثنين وحتى الجمعة، على أن يتواصل انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، لتصبح الأجواء أقرب إلى الطقس الشتوي، مع الحاجة إلى ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأكدت أن الشبورة المائية ستظل موجودة خلال الأيام المقبلة، لكنها ستكون أقل كثافة مقارنة بالأيام الحالية، مع استمرار تأثيرها النسبي على مستوى الرؤية خلال ساعات الصباح الباكر، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.