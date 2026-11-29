​في تحرك حكومي عاجل يستهدف مساندة المتضررين وتذليل العقبات الإدارية والقانونية أمامهم، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات القضائية المعنية، عن حزمة من الإجراءات التيسيرية لصالح أسر ضحايا ومصابي حادث دائري الوراق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تقديم الدعم الفوري وتوفير آليات تواصل ميسرة تضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات الأسر دون تحميلهم مشقة التنقل أو تعقيدات الإجراءات الروتينية.

​قنوات تواصل مباشرة على مدار الساعة لتلقي الطلبات

و​لتعزيز جسور التواصل المباشر مع أسر الضحايا والمصابين وضمان وصول الدعم لمستحقيه في أسرع وقت ممكن، خصصت وزارة التضامن الاجتماعي وسيلتين أساسيتين لتلقي الاستفسارات وطلبات المساندة:

​الخط الساخن الموحد (16857): يتيح هذا الرقم للأسر والمصابين التواصل الهاتفي المباشر مع فرق العمل المختصة بالوزارة، وذلك لتسجيل البيانات، والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأوجه الرعاية والمساعدات المقررة، وتوجيه ذوي الضحايا إلى المسارات الصحيحة للحصول على مستحقاتهم.

​خدمة التراسل الفوري عبر «واتساب» (01577786753): تم تفعيل هذا الرقم كقناة رقمية مرنة وسريعة، تُمكّن الأهالي من إرسال طلبات الدعم والاستفسارات المكتوبة، ومتابعة تطورات ملفاتهم بسهولة ويسر، مما يوفر بديلاً عملياً يقلل من الحاجة إلى التردد المتكرر على المقار الإدارية.

​تسهيلات قضائية وإجرائية لاستخراج «إعلام الوراثة»

​وإدراكاً لأهمية الجانب القانوني في تمكين أسر المتوفين من إنهاء معاملاتهم الرسمية وصرف المستحقات والتعويضات المقررة، شملت الحزمة الحكومية إجراءات استثنائية لتسريع وتيرة استخراج إعلام الوراثة، وذلك على النحو التالي:

​تخصيص دائرة قضائية مستقلة: تقرر تخصيص دائرة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية للنظر في الطلبات والإجراءات الخاصة بأسر ضحايا الحادث، بما يضمن تركيز الجهود وتجنب تكدس الملفات.

​تسريع إجراءات إثبات الوفاة: العمل على اختصار الدورة المستندية وتسريع خطوات إثبات الوفاة واستخراج إعلام الوراثة، مراعاةً للظروف الإنسانية التي تمر بها الأسر.

​الإنهاء الفوري للمستندات عند الحضور: التوجيه بإنهاء كافة الإجراءات واستخراج المستندات القانونية اللازمة فور حضور ذوي المتوفين إلى المحكمة المختصة، تيسيراً عليهم ورفعاً للمشقة عن كاهلهم.

​تكامل حكومي لدعم المتضررين

و​تعكس هذه الإجراءات، الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 28 نوفمبر 2026، نهجاً تكاملياً يجمع بين الرعاية الاجتماعية المباشرة والتيسير القانوني، لضمان حصول أسر ضحايا ومصابي حادث دائري الوراق على المساندة الكاملة في أسرع وقت وبأقل قدر من الإجراءات.